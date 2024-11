La notizia del ritorno degli Erreway ha fatto impazzire i fan del gruppo argentino che dal 2002 al 2007 ha segnato l'adolescenza di molte persone tra Sudamerica e Europa.

Chi sono gli Erreway?

Gli Erreway furono un vero e proprio fenomeno degli anni 2000, portarono la loro ribellione sui palchi di tutta l'America Latina e l'Europa e rappresentarono un simbolo rivoluzionario per un'intera generazione di adolescenti. Nati sul set della fortunatissima serie argentina Rebelde Way, i quattro membri del gruppo (Benjamin Rojas, Camila Bordonaba, Felipe Colombo e Luisana Lopilato) riuscirono a fare in modo che ciò che inizialmente esisteva solo all'interno della serie diventasse una realtà effettiva per loro e i loro fan.

Gli Erreway furono attivi dal 2002 al 2007, diventando la voce rock di tantissime persone, con testi che andavano dal disagio adolescenziale a vere e proprie canzoni di denuncia sociale e un'influenza musicale tipica del classico rock nazionale. A seguito della rottura del 2007 soltanto i due membri maschili, Benjamin Rojas e Felipe Colombo, hanno continuato sia nel campo della musica che in quello della recitazione e nel 2012 tornarono ad essere compagni di band per il progetto RoCo, durato fino al 2015. Per quanto riguarda le due donne, invece, Luisana Lopilato ha continuato con la recitazione, è entrata nel mondo della moda e si è trasferita in Canada, dove vive con il marito, il cantante canadese Michael Bublé.

Mentre Camila Bordonaba, una volta terminata l'esperienza degli Erreway, si è ritirata dalle scene.

La notizia che ha fatto impazzire i fan degli Erreway: un tour nel 2025

Il 25 novembre 2025, sulle reti social di Benjamin Rojas e Felipe Colombo, è stato pubblicato un video che ha mandato in estasi i fan che, a distanza di anni, non hanno mai smesso di sognare in un ritorno della band sul palco.

Il video, pubblicato in realtà da un account nuovo chiamato ''Erreway tour'', vede i due ex compagni cantare un loro vecchio successo (Bonita de Mas) mentre sono in macchina, quando la macchina si ferma i due si trovano davanti a una villa, ma quando bussano alla porta non vengono fatti entrare. A quel punto, dispiaciuti, decidono di andare via, ma ecco che Camila Bordonaba (la proprietaria della villa, che i due erano andati a cercare) sale in macchina e domanda a Benjamin e Felipe se sono pronti per il nuovo tour.

Questa rappresenta la prima apparizione pubblica di Camila Bordonaba dopo 15 anni di assenza dalle scene (la donna non ha nemmeno i social network) e anche l'annuncio ufficiale del ritorno degli Erreway con un tour dal nome ''Juntos Otra Vez''. Il tour conta tre dei quattro membri originali (Benjamin Rojas, Felipe Colombo e Camila Bordonaba) ma la grande assenza di Luisana Lopilato che però ha dato speranza ai fan. L'attrice, infatti, sui suoi canali social ha giustificato la sua assenza parlando degli impegni già presi precedentemente, tra cui le riprese di un film per Netflix. Allo stesso tempo, però, ha anche fatto intendere che se dovessero esserci altre date oltre quelle già annunciate e lei non dovesse avere impegni, sarebbe felice di unirsi ai suoi ex colleghi e riunire così tutto il gruppo.

Per quanto riguarda i concerti e i music festival che ospitano il gruppo, per ora le date previste sono soltanto 6, con una tappa anche nella nostra Italia, più precisamente a Napoli, al teatro Palapartenope.

Le date dell'Juntos Otra Vez, il tour degli Erreway del 2025