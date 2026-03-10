Niccolò Ammaniti ritorna nel panorama letterario con Il custode, un romanzo edito da Einaudi Stile Libero, la cui uscita è prevista per il 5 marzo 2026. La notizia del suo ritorno, anticipata da ANSA, segna l'arrivo di una “favola nera” che intreccia elementi grotteschi e momenti di tenerezza, ambientata in una Sicilia avvolta da un'aura di mistero e segretezza.

La narrazione si concentra su Nilo Vasciaveo, un adolescente che condivide la sua vita con la madre Agata e la zia Rosi in un borgo isolato affacciato sul mare, caratterizzato da una spiaggia disseminata di abitazioni dall'aspetto disordinato.

Sebbene la famiglia dichiari ufficialmente di dedicarsi alla lavorazione e rivendita del marmo, essa custodisce in realtà un segreto “antico e letale”, una presenza inesprimibile celata nel bagno di casa. L'equilibrio precario di questa esistenza nascosta viene profondamente alterato dall'arrivo di Arianna, una giovane donna affascinante ma in difficoltà, accompagnata dalla figlia Saskia. L'amore che Nilo scopre nei suoi confronti lo porta a considerare intollerabile il peso del segreto familiare.

Questa è la “favola nera” promessa, un racconto in cui persino «nel buio più profondo di uno scantinato siciliano» può emergere la forza necessaria per alzare lo sguardo al cielo e nutrire la speranza.

Il custode si configura quindi come una storia che esplora le dinamiche adolescenziali, i segreti tramandati di generazione in generazione, i silenzi carichi di significato e il peso delle responsabilità, riflettendo la cifra stilistica distintiva di Ammaniti, caratterizzata da una forte tensione emotiva, ambientazioni suggestive e personaggi ambigui.

Dettagli editoriali e stile narrativo

Il custode sarà disponibile dal 5 marzo 2026 nella collana Einaudi Stile Libero. Il volume, che si posiziona tra il racconto lungo e il romanzo breve, conta poco meno di duecento pagine. La scrittura di Ammaniti, descritta come visiva e quasi cinematografica, richiama il suo stile inconfondibile, capace di evocare con efficacia la sabbia, la luce riflessa e le ombre che caratterizzano l'ambientazione siciliana della vicenda.

Il prezzo e le caratteristiche fisiche del volume hanno generato un dibattito tra i lettori, soprattutto in relazione alla brevità del testo (176 pagine) e al suo costo. È stato notato come l'impaginazione, con caratteri di grandi dimensioni, carta leggera e un'ampia gabbia tipografica, contribuisca a conferire al libro un aspetto più consistente di quanto non sia effettivamente il suo contenuto.

Contesto narrativo e posizionamento editoriale

Il custode si inserisce tra le uscite editoriali più attese del primo trimestre del 2026. L'opera segna il ritorno di Ammaniti sulla scena narrativa con temi ricorrenti quali l'adolescenza inquieta e l'esplorazione del paesaggio intimista. Il romanzo riprende i temi cari all'autore: l'infanzia, la fragilità umana, il peso dei segreti e il senso di colpa, ambientando la vicenda in una Sicilia quasi mitica, che assume il ruolo di personaggio silenzioso ma influente.

In questo quadro, Il custode sembra rappresentare un ritorno alle radici per l'autore di Io non ho paura, proponendo uno sguardo sospeso tra il mistero e la commozione. I lettori si preparano a ritrovare il ritmo magnetico di Ammaniti, fatto di sensazioni intense, ombre profonde e un'umanità al contempo violata e vulnerabile.