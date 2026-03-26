L'edizione 2026 del Flicorno d'Oro, il prestigioso concorso bandistico internazionale, si terrà a Riva del Garda dal 27 al 29 marzo presso il Palazzo dei Congressi. L'evento vedrà la partecipazione di 37 bande musicali, coinvolgendo quasi 4.000 musicisti provenienti da Italia e da sette altri Paesi europei: Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Slovenia ed Estonia. Una delle principali novità di quest'anno è l'introduzione di due innovative categorie educational, “Next” e “Advance”, specificamente pensate per ispirare, formare e valorizzare le nuove generazioni di musicisti e i loro insegnanti.

La 27ª rassegna prenderà il via il 27 marzo con l'esibizione inaugurale dell'Orchestra di Fiati della Valle Camonica, diretta dal maestro Denis Salvini. Le prove del concorso inizieranno sabato 28 marzo alle 8:30 con la banda tedesca “Blaskapelle Meeder” e si concluderanno domenica 29 marzo alle 17:55 con l'Orchestra di Fiati di Verona. La proclamazione dei vincitori è prevista per la sera di domenica 29 marzo alle 21:30. L'organizzazione dell'appuntamento è curata dall'Associazione Flicorno d'Oro, in collaborazione con il Corpo Bandistico Riva del Garda e la Federazione dei corpi bandistici della provincia di Trento.

Giuria internazionale e struttura del concorso

La direzione artistica della manifestazione è affidata al maestro Marco Somadossi.

La giuria internazionale, garanzia di valutazioni di altissima qualità, sarà presieduta da Jacob de Haan, compositore e direttore di fama internazionale. Al suo fianco siederanno Denis Salvini e Mirco Besutti (Italia), Gildas Harnois (Francia), Otto M. Schwarz (Austria), Benoît Chantry (Belgio) e Csikota József (Ungheria). Il concorso si articola in diverse categorie principali – Eccellenza, Superiore, Prima, Seconda e Terza – ciascuna con un brano d'obbligo selezionato per esaltare le caratteristiche tecniche e artistiche delle formazioni partecipanti.

Le categorie educational “Next” e “Advance” rappresentano un'esperienza unica di crescita artistica e confronto. La categoria “Next” è dedicata a ragazzi e ragazze fino a 15 anni, mentre la “Advance” è rivolta a giovani fino a 17 anni.

Questa iniziativa mira a offrire un ambiente internazionale, inclusivo e dinamico, promuovendo lo sviluppo dei giovani talenti e il loro coinvolgimento nel mondo della musica bandistica.

Storia, riconoscimenti e impatto a Riva del Garda

Istituito nel 1992, il Flicorno d'Oro si è affermato come il concorso bandistico internazionale più importante d'Italia. Con cadenza annuale, ha raggiunto una fama mondiale, ospitando in oltre trent'anni più di 1.000 formazioni musicali da tutta Europa e anche da continenti lontani come l'Asia, con la partecipazione, ad esempio, della Bataan Peninsula State University Brass Band dalle Filippine. Riva del Garda, con la sua straordinaria location sul lago e l'atmosfera accogliente, si trasforma in un crocevia di culture musicali, contribuendo a creare un ambiente che va oltre la dimensione puramente competitiva.

Per ogni categoria in concorso, verrà stilata una classifica basata sui punteggi ottenuti. Ai primi tre classificati di ciascuna categoria saranno assegnati strumenti musicali offerti da Yamaha Music Europe. Il massimo riconoscimento, il trofeo Flicorno d'Oro, sarà conferito alla banda che avrà raggiunto un punteggio superiore a 90 punti. L'evento, che si svolge interamente nella sala Garda del Palazzo dei Congressi, segna anche l'avvio della stagione turistica estiva della città, sottolineando il suo ruolo non solo musicale ma anche di richiamo per il territorio.