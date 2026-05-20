È stato pubblicato il bando per la seconda edizione del Premio Mattia Torre, dedicato a Mattia Torre (scomparso nel 2019). Promosso dal Tuscia Film Fest, con famiglia e amici, il riconoscimento valorizza l'eredità culturale di Torre, il suo contributo a letteratura, teatro, cinema e serialità, e l'influenza su immaginario e linguaggio contemporanei.

Il concorso è aperto ad autrici e autori under 35 di qualsiasi nazionalità, focalizzandosi su monologhi comici, umoristici, di satira di costume, politica e sociale. I partecipanti presentano un solo elaborato originale, inedito, in italiano e senza AI.

Il testo non dovrà superare i 5.500 caratteri, spazi inclusi. Le iscrizioni chiudono il 26 luglio 2026, tramite www.tusciafilmfest.com.

Premi e serate finali a Viterbo

Il Premio Mattia Torre prevede diversi riconoscimenti. Il Premio della Giuria offre 2.000 euro e un trofeo artistico a forma di faro del Maestro Ferdinando Codognotto. Il Premio del Pubblico assegna 1.000 euro e una targa artistica, anch'essa di Codognotto. Previsti anche i premi speciali "Propaganda Live" e "Splendida Cornice", con rappresentazione di opere vincitrici o finaliste nelle omonime trasmissioni TV (stagione 2026/27).

La cerimonia di proclamazione e consegna dei premi si terrà al Teatro dell'Unione di Viterbo, in due serate, il 2 e 3 ottobre 2026, condotte da Geppi Cucciari.

La prima serata vedrà la lettura dei monologhi finalisti da parte di attrici e attori, con il pubblico che voterà per il Premio del Pubblico. La seconda serata sarà un omaggio a Mattia Torre, con ospiti, letture dei suoi scritti e la cerimonia di premiazione.

Supporto istituzionale e missione

Il Premio Mattia Torre, alla sua seconda edizione e parte del Tuscia Film Fest, mira a mantenere vivo il ricordo e la lezione artistica dell'autore, figura di spicco della drammaturgia e sceneggiatura italiana, promuovendo nuovi talenti. È sostenuto da Regione Lazio, Fondazione Roma Lazio Film Commission, Comune di Viterbo, SIAE, Università degli Studi della Tuscia e Fondazione Carivit. La giuria sarà ufficializzata a luglio 2026. Evidenziata l'attenzione istituzionale verso teatro, letteratura e creatività giovanile.