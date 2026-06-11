L’estate napoletana si accende con “Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei nazionali del Vomero”, una rassegna culturale che caratterizza la stagione estiva del nuovo polo museale della collina di Napoli. Questo programma, presentato come il primo evento culturale unitario promosso dal nuovo istituto autonomo, coinvolge tre distinti siti museali e propone un’articolata serie di appuntamenti che spaziano dalla musica al cinema, dalla poesia alle arti performative.

Programma e sedi degli eventi

La rassegna mira a creare un dialogo fecondo tra i tre musei della collina del Vomero, valorizzando le specificità di ciascun sito e costruendo nuove occasioni di incontro tra il ricco patrimonio storico e le espressioni della contemporaneità.

Il calendario degli eventi è variegato:

A Castel Sant’Elmo , si terranno “Aura fest, figlie delle stelle” , una rassegna musicale interamente al femminile, e “King of Comedy” , dedicato alla stand up comedy.

, si terranno , una rassegna musicale interamente al femminile, e , dedicato alla stand up comedy. Nel Fossato del Castello è previsto l’avvio di “Pessoa Luna Park” , un’iniziativa che promette suggestioni uniche.

è previsto l’avvio di , un’iniziativa che promette suggestioni uniche. La Certosa di San Martino ospiterà i recital pianistici “Notturni in Certosa” e una serie di incontri dedicati alla poesia contemporanea .

ospiterà i recital pianistici e una serie di incontri dedicati alla . Presso la Villa Floridiana, sarà organizzato un cineforum all’aperto intitolato “Napoli Contemporanea”, con la proiezione di dieci pellicole nella suggestiva cornice del pratone.

Il contesto culturale di Napoli

L’iniziativa dei Musei nazionali del Vomero si inserisce in un contesto cittadino particolarmente vivace e ricco di proposte culturali per la stagione estiva.

Tra gli eventi di maggiore rilievo, si segnala anche il Campania Teatro Festival, giunto alla sua XIX edizione e in programma dal 12 giugno al 12 luglio 2026. Questo festival, sostenuto dalla Regione Campania e dal Ministero della Cultura, prevede un’ampia offerta con 105 spettacoli e 150 appuntamenti distribuiti in tutta la regione. La manifestazione ospiterà artisti di rilievo internazionale e offrirà diverse sezioni tematiche, tra cui prosa nazionale, danza, musica, letteratura e mostre. Il Campania Teatro Festival si svolgerà in diverse sedi prestigiose, tra cui Palazzo Reale, il teatro Mercadante e il Politeama, proponendo biglietti a prezzi accessibili e prevedendo l’accesso gratuito per alcune categorie sociali.

Valorizzazione del patrimonio e dialogo con la contemporaneità

La rassegna “Le voci di sopra” rappresenta un’importante opportunità per valorizzare il patrimonio museale della collina del Vomero. Attraverso un programma multidisciplinare, l’iniziativa favorisce il dialogo tra le tradizioni storiche dei siti coinvolti e le espressioni artistiche più attuali. Gli eventi programmati intendono offrire al pubblico nuove modalità di fruizione degli spazi museali, promuovendo l’incontro tra generi diversi e incentivando la partecipazione della cittadinanza alle attività culturali estive, rafforzando il ruolo di Napoli come centro propulsore di cultura.