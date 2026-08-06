Beppe Carletti, storico fondatore e tastierista dei Nomadi, ha ripercorso la profonda e unica collaborazione che ha legato la band a Francesco Guccini. Durante un incontro pubblico del 6 agosto 2026, Carletti ha dichiarato: «Guccini è stato un Nomade con noi, è stato fondamentale per la nostra storia», sottolineando il valore di questo sodalizio che ha segnato decenni di musica italiana.

Il rapporto tra Nomadi e Guccini si è concretizzato nella scrittura di brani di successo e nella partecipazione a numerosi eventi. Questa sinergia ha forgiato un’identità musicale unica nel panorama nazionale, grazie all’incontro di personalità affini e a una visione artistica che Carletti ha definito «unica» e irripetibile.

Il sodalizio artistico tra Guccini e i Nomadi

Il legame tra Francesco Guccini e i Nomadi risale agli anni Sessanta, un periodo cruciale per la musica d’autore italiana. Guccini ha firmato numerosi brani per la band, inclusi gli inni generazionali «Dio è morto» e «Noi non ci saremo». L’intesa si fondò su una profonda stima reciproca e su un’affinità di intenti artistici e umani, come ribadito da Beppe Carletti.

La presenza di Guccini ha arricchito il repertorio dei Nomadi e il loro rapporto con il pubblico e le tematiche sociali dell’epoca. Questa sinergia creativa ha saputo parlare a generazioni diverse, mantenendo la sua attualità a distanza di molti anni e consolidando il ruolo della band nella musica italiana.

L'eredità di una collaborazione storica

I Nomadi, fondati nel 1963, sono tra i gruppi più longevi della scena musicale italiana. Gran parte del loro successo e della loro continuità artistica è attribuibile alle collaborazioni con autori di spicco come Francesco Guccini. Queste sinergie hanno generato canzoni che hanno attraversato i decenni, influenzando profondamente la canzone d’autore italiana.

Tra le opere più emblematiche nate da questa unione, «Dio è morto» e «Noi non ci saremo» interpretano ancora oggi il sentire collettivo di un’epoca. Questi brani, eseguiti nei concerti dei Nomadi, testimoniano la vitalità di un’eredità musicale condivisa. Il ricordo di Carletti rafforza il valore culturale di questa collaborazione, inserendola a pieno titolo nella storia della musica italiana.