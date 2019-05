La prossima estate ci saranno molti nuovi tagli di capelli e anche molte acconciature. Tutte le proposte arrivano dai saloni dei famosi parrucchieri. Questi hairstyle saranno sempre molto facili da realizzare e da gestire: adesso vedremo le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

La grande protagonista della stagione sarà senza nessun dubbio la treccia: quest'ultima potrà essere portata in mille modi diversi, laterale, olandese o a cascata. Sarà un'acconciatura molto semplice e riuscirà a regalare uno stile sempre molto romantico.

Tagli di capelli: primavera-estate 2019

Per creare un po' di volume su una capigliatura liscia si dovrà optare per la treccia alla francese; questa partirà di lato, riuscirà a incorniciare la fronte e scenderà sul lato opposto. Per un look molto originale si potranno realizzare delle trecce e inserirle tra delle ciocche libere, il risultato finale sarà molto particolare. Non mancherà lo chignon, adatto su ogni tipo di capello: in questo caso, per completare lo styling si potranno applicare sulla chioma dei fermagli a gioiello o dei dettagli floreali.

Il raccolto risulterà sempre molto versatile e adatto per ogni occasione. Un po' di tempo fa la bella Kendall Jenner ha creato un raccolto disordinato; l'acconciatura in questione era formata da tanti torchon fermati con delle forcine.

Altre proposte

Per una serata molto importante si potranno scegliere i semi raccolti. I capelli ondulati saranno ideali per avere un look molto sbarazzino: le varie onde saranno create utilizzando i bigodini, oppure con il phon e la spazzola.

Per completare nel migliore dei modi un hairstyle non dovrà mai mancare il ciuffo. Quest'ultimo potrà essere gonfiato, ondulato, arricciato o cotonato. Inoltre il ciuffo riuscirà a impreziosire una coda di cavallo o a creare del volume alla capigliatura.

Il caschetto

Nei prossimi mesi sarà di tendenza il caschetto, nella versione chin-length bob: la lunghezza di quest'ultimo arriverà fino al mento e si potrà acconciare in mille modi diversi. Questo tipo di hairstyle potrà essere abbinato alla frangia; questa dovrà essere frastagliata e molto corta, per un look punk.

Per avere uno stile molto glamour si dovrà optare per il caschetto con molto volume sulle radici: in questo caso i capelli saranno pettinati tutti all'indietro. La capigliatura in questione potrà essere portata anche nella versione mossa. Un caschetto molto particolare sarà quello con le punte pari e dal finish texturizzato. Per avere uno stile anni '80 sarà perfetto il carré con la riga laterale. Le proposte non mancano proprio mai e aspettano sempre di essere copiate: sfoggiate un nuovo taglio di capelli nella primavera-estate 2019.