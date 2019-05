Nella primavera-estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; in particolare il grande protagonista sarà il lob. Tutte le proposte sono state create dai più famosi parrucchieri: adesso vedremo tutte le novità a riguardo.

Nuove chiome

Il lob risulterà molto versatile e sarà in grado di regalare a ogni donna un look molto fresco: hairstyle in questione si adatterà molto facilmente a tutti i lineamenti e anche a tutte le varie corporature.

Nuove chiome primavera-estate: il lob, il bob e la tonalità biondo bleached

Inoltre il lob è stato scelto anche da molte attrici, quindi andrà provato assolutamente. Una capigliatura molto originale e sbarazzina sarà il lob fuso con lo shag: in questo caso saranno presenti delle scalature, tutte realizzate a regola d'arte in vari punti della chioma. Per quanto riguarda i tagli corti nei prossimi mesi sarà di tendenza il bob: con quest'ultimo il look sarà sempre molto originale. Molte star hanno anche optato per il faux bob: per chi non lo conoscesse si tratta di un taglio medio finto e sarà perfetto per cambiare la propria acconciatura solamente nelle occasioni speciali.

Nuovi colori

Dopo una chioma tutta nuova si dovrà optare anche per una nuova tonalità: nella nuova stagione sarà di tendenza il biondo bleached. Sulla nuance in questione saranno presenti delle sfumature molto chiare e naturali: questi riflessi assomiglieranno a quelli regalati durante l'esposizione al sole. Anche molte celebrità hanno scelto questa nuance, come ad esempio Tori Spelling, Miley Cyrus, Justin Anderson e Jennie Garth. Il colore in questione dovrà essere realizzato solamente da delle mani esperte: in questo modo l'effetto finale sarà meraviglioso.

Altre proposte

Le varie schiariture create sulle chiome dovranno avere un risvolto tridimensionale: il gioco di chiaro e scuro regalerà alla chioma un bel movimento. Le radici della capigliatura di Brie Larson sono scure: in questo modo si abbinano perfettamente alle sue sopracciglia e lo sguardo avrà molta più profondità. Oltre al biondo bleached non mancheranno nemmeno il biondo nocciola, il biondo noce moscata e il biondo cannella. Saranno molto richiesti da tutte le ragazze anche i Stones Blondes: quest'ultimi saranno dei biondi riflessati e ricorderanno le sfumature delle pietre, un effetto davvero molto particolare.

Il Dirty Blonde sarà una sfumatura molto chiara e sarà in stile anni '60. Le proposte continuano ad arrivare e resta solamente il tempo di scoprirle tutte: sfoggiate un nuovo taglio di capelli nella primavera-estate 2019. Questo è il momento più adatto per poter magari rinnovare completamente il proprio hairstyle, ed essere sempre al centro dell'attenzione.