Nella primavera-estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli: in particolare i famosi parrucchieri hanno creato dei nuovi hairstyle corti. Le proposte saranno perfette per le donne di tutte le età.

Nuove chiome

I tagli corti saranno sempre molto facili da portare e da acconciare e in questo modo potranno essere gestiti molto facilmente anche a casa. Le capigliature lisce avranno delle sfilature molto leggere, in questo caso il risultato finale sarà molto più discreto.

Tagli capelli corti: primavera-estate 2019

Per regalare un bel movimento alla chioma si potrà optare per un bel caschetto molto corto e con il ciuffo laterale. Su un volto minuto sarà perfetto il famoso pixie cut: l'hairstyle in questione sarà in grado di mettere in risalto i lineamenti. Sui capelli mossi saranno indicati dei tagli molto sfilati: con questa proposta il look sarà molto più versatile. Invece su una chioma riccia si dovranno realizzare delle scalature: quest'ultime riusciranno a riequilibrare i vari volumi della capigliatura.

Per una ragazza che vuole osare sarà perfetto un taglio dove saranno presenti delle rasature ai lati del capo. Direttamente dagli anni '60 ci sarà il taglio a scodella: questo tipo di chioma sarà molto corta e avrà la frangetta dritta. In questa lunga carrellata non mancherà un caschetto leggermente più lungo, da scegliere con la frangia o senza.

Nuovi colori

Dopo aver optato per un nuovo hairstyle si dovrà scegliere anche una nuova tonalità. Nei prossimi mesi saranno di tendenza i capelli biondi, da scegliere in tutte le sfumature: una chioma di questo colore apparirà molto più luminosa.

Saranno da evitare tutte le varie tinte piatte monocolore. Per creare un effetto tridimensionale si dovranno sovrapporre diverse sfumature di biondo tono su tono e in questo modo questa sfumatura riuscirà ad armonizzarsi perfettamente con il colore naturale della capigliatura. I grandi protagonisti della stagione saranno il butter blonde e il baby blonde: queste nuance saranno ideali su una base bionda.

Altre proposte

Il biondo miele, il cream soda e il vanilla chai saranno dei colori molto caldi, all'interno di queste tonalità saranno presenti dei riflessi speziati e tutto questo sarà realizzato dal mix di vaniglia e biondo scuro.

Su una base biondo cenere o castano chiaro saranno più indicati il balayage o il toasted coconut. Su quest'ultimo le radici saranno scure, per un contrasto molto originale. I capelli avranno bisogno di molte cure e andranno utilizzati anche dei prodotti con pigmenti viola, in questo modo l'ossidazione verrà contrastata. Per proteggere sempre la chioma si potranno applicare delle maschere nutrienti o degli impacchi: seguendo questi consigli la capigliatura risulterà sempre molto morbida.

Le proposte continuano ad arrivare per un nuovo taglio di capelli corti nella primavera-estate 2019.