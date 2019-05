La Festa della mamma celebra tutte le mamme del mondo, ma ogni nazione ha le sue tradizioni e una diversa data, anche se la sua storia è sempre la stessa. Quest'anno la celebrazioni delle mamme cade il 12 maggio in Italia, negli Stati Uniti e in gran parte dell'Europa. Ma non per tutti i paesi la ricorrenza si celebra nella medesima giornata. La motivazione trova origine nelle radici storiche della festa stessa: una convinzione comune vuole far ricadere la celebrazione mondiale sempre l'8 maggio, ma in realtà la data convenzionale viene a coincidere sempre con la seconda domenica di maggio a prescindere dalla nazione di provenienza.

Le radici storiche nel mondo

Le radici storiche della Festa della mamma trovano terreno fertile nel 1870 ad opera della pacifista e poetessa americana Julia Ward Howe per iniziativa della quale venne istituita la cosiddetta "Mother's Day for Peace". Sono stati necessari alcuni anni per rendere ufficiale tale celebrazione. Infatti soltanto nel 1914 il presidente degli Stati Uniti d'America Woodrow Wilson decise di ufficializzare tale celebrazione in America.

Con il passare del tempo questa è diventata una ricorrenza e una tradizione in gran parte dell'Europa, compresa l'Italia. La data resa ufficiale per questa festa coincide sempre con la seconda domenica di maggio proprio per permettere a tutte le mamme di poter usufruire di un giorno festivo da poter passare con i propri figli.

L'origine della Festa della mamma in Italia

In Italia la Festa della mamma è stata celebrata per la prima volta nel 1957, grazie all'insistenza di don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tordibetto ad Assisi che decise di introdurre tale ricorrenza nella tradizione italiana.

L'anno seguente il senatore Raul Zaccari propose un disegno di legge per poter istituire la "Festa della mamma" come celebrazione nazionale. Questa proposta inizialmente non ebbe un impatto favorevole, dato che molti non volevano portare nelle aule del senato una festa che celebrasse sentimenti intimi e privati. Dopo aver superato le ultime resistenze, la festa è stata dichiarata ufficiale. I primi tempi la celebrazione di tutte le mamme in Italia è sempre caduta l'8 maggio.

Solo negli anni 2000 è stato però deciso che la "Festa della mamma" fosse celebrata ogni anno la seconda domenica di maggio. In questo modo la celebrazione poteva coincidere lo stesso giorno in Italia, come nel resto d'Europa e negli Stati Uniti d'america. In questo modo si è garantito altresì alle lavoratrici di trascorrere la giornata di domenica in compagnia dei propri figli.