In questa estate 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli; in particolare il grande protagonista sarà il sidecut. L'hairstyle in questione sarà perfetto per avere un look molto sbarazzino e originale. Di seguito tutte le ultime tendenze da seguire come il bowl cut e il taglio boyish.

Nuove chiome

Per una donna che ama i capelli corti ma vuole una capigliatura molto pratica sarà perfetto il sidecut: su quest'ultimo saranno presenti delle rasature, ma soltanto su un lato della testa.

Il contrasto tra la chioma e la rasatura risulterà davvero molto cool. Per dare un po' di risalto alla capigliatura si può optare per una nuova tonalità e più precisamente per il viola: questo colore può essere realizzato su tutta la chioma o solamente sul ciuffo. Su dei capelli lunghi si può creare la rasatura sulla parte inferiore: in questo modo con un raccolto sarà ben in evidenza. Si può creare anche un leggero volume sulla capigliatura: in questo caso si può utilizzare uno spray texturizzante.

Il sidecut emerge particolarmente su una chioma lunga o medio-lunga: in questo caso può essere abbinata una frangia sfilata. Anche un ciuffo lungo è sempre molto gettonato. Sul bowl cut si può creare una splendida rasatura laterale: per quanto riguarda una nuova tonalità si può scegliere il platino, perfetto su tutti i tagli di capelli. Infatti in questo caso può essere colorata solamente la parte anteriore della capigliatura.

Altre proposte

Il taglio più gettonato del momento è il Drama Cut o meglio conosciuto come Chin length bob, portato anche dalla bella kaia Gerber: la lunghezza di questo hairstyle arriva al mento e può essere portato liscio o mosso, a seconda delle varie esigenze.

Non manca nemmeno il taglio boyish: questa chioma è molto corta e maschile, ed è perfetta su dei lineamenti molto delicati. Il taglio boyish è sfoggiato anche da kristen Steward. I capelli lunghi sono sempre molto amati da tutte le donne, però per dare un bel movimento al tutto si devono creare delle scalature. Il taglio in questione regala uno stile molto romantico, ed è stato scelto anche dalla famosa Gigi hadid.

La frangia e le chiome medie

Una donna che ama i tagli pieni può optare per una lunghezza medio pari: questa proposta è sfoggiata anche da kylie jenner.

La frangia a tendina è portata anche da Barbara Palvin: la frangia in questione è perfetta sui tagli ricci, mossi e lisci. Questo dettaglio è capace di rendere un taglio molto più dinamico. Grazie alle scalature presenti si possono gestire perfettamente il volume dei vari ricci, quindi questa è una soluzione ideale. Le proposte arrivano in ogni momento e aspettano di poter essere copiate in questa estate 2019.