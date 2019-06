In questa estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; in particolare le grandi protagoniste saranno le chiome corte. Tutte le proposte arrivano dai famosi saloni francesi: di seguito gli ultimi hairstyle del momento come il micro-bob e l'effetto wet.

Nuove chiome

Molto amato da tutte le donne il micro-bob: la lunghezza di quest'ultimo arriva sotto le orecchie e ricorda lo stile degli anni '20. Il long bob continua a spopolare, ed è stato scelto anche da molte celebrità.

Anche i capelli corti e ricci sono ritornati alla ribalta con dei tagli molto soffici. Per il giorno è perfetta una capigliatura mossa e voluminosa, mentre invece per la sera è ideale una chioma liscia e con la riga in mezzo. Un'alternativa può essere quella di pettinare all'indietro la capigliatura e creare l'effetto wet. Non mancano nemmeno le lunghezze medie: in questo caso è presente il carré: questo taglio è leggermente scalato e per dare maggiore movimento sono presenti delle sfilature sulle punte.

Invece il ciuffo è portato lateralmente, per incorniciare il volto nel migliore dei modi. Per quanto riguarda lo styling si può optare per uno stile molto naturale.

Altre proposte

I capelli wavy sono sempre molto richiesti e perfetti per ogni occasione. Le chiome Afro sono capaci di regalare un look molto sbarazzino e originale. I tagli corti dallo stile retrò sono molto strutturati, ed è presente molto volume: per dare più leggerezza all'hairstyle si possono creare delle leggere sfilature sulle punte.

Il taglio corto a scodella ricorda gli anni '50 e '60: su questa chioma i perimetri sono delineati e la frangetta è lunga. Altro dettaglio che non deve mai mancare è la frangia: questa può essere corta, scalata o piena. Una proposta da copiare è quella di portare la riga laterale e sul resto dei capelli realizzare l'effetto bagnato, applicando semplicemente della cera.

Gli accessori

Nei prossimi mesi saranno di tendenza i fermagli e le mollette: queste saranno di ogni forma e saranno perfette per completare un raccolto.

Inoltre questi accessori potranno essere applicati anche sui capelli sciolti, per avere uno stile molto romantico. Anche molte star hanno optato per questo dettaglio, come ad esempio la bella Kendall. Solange Knowles sulla sua capigliatura ha applicato ben cinque mollette, per un risultato davvero molto originale. La cantante Ariana Grande ha pensato bene di applicare un accessorio con gli strass e abbinato a una bella coda di cavallo. Molto spesso Winnie Harlow indossa dei fermagli con dei diamanti incastonati: in questo modo trattiene qualche ciuffo ribelle.

La modella Elsa Hosk ha sfoggiato una molletta dallo stile vintage, davvero molto particolare. Un semplice accessorio può rinnovare una pettinatura, rendendola molto più fresca: inoltre un fermaglio può essere sfoggiato anche in una serata importante. Questo potrebbe essere il momento ideale per portare un nuovo taglio di capelli corti per l'estate 2019.