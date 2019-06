In questa estate saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; in particolare il grande protagonista sarà il famoso pixie cut. L'hairstyle in questione è perfetto per ogni occasione: di seguito le ultime novità da scoprire.

Nuove chiome

Nei prossimi mesi sarà molto gettonato il pixie nella versione cortissima: l'hairstyle in questione è perfetto per avere uno stile molto grintoso, però si può sempre optare per delle acconciature molto più morbide e realizzate con le finger waves.

Anche molte celebrità hanno optato per questa capigliatura, quindi è da copiare assolutamente. La chioma in questione è sempre molto pratica da portare: inoltre può essere scelta in mille modi diversi, lunga, scalata, corta o mossa. Saranno molto amati da tutte le ragazze anche i pixie con la rasatura alla nuca. Prima di realizzare questo tipo di chioma è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Il pixie con le onde

Per avere un look molto originale si può optare per delle onde in stile anni '20; questo abbinamento risulta inusuale, ma molto vincente.

L'hairstyle finale risulta molto fresco, ribelle e anche molto glamour. Una donna che sceglie un bel pixie cut può creare delle onde piatte, definite e sottili: queste ultime possono essere realizzate utilizzando la spazzola e il phon o il ferro. Per completare il tutto si può anche optare anche per una nuova tonalità: quindi via libera con il rosso, il castano, il ramato, il biondo e il blu.

Altre proposte

Nei prossimi mesi saranno molto amate anche le forcine sui capelli, però non quelle classiche, perché sono stati proposti dei modelli molto originali: quindi via libera con le perle, gli strass, le scritte in glitter e i colori molto accesi.

Tutti questi accessori ricordano molto lo stile degli anni '90. I fermagli e le forcine sono ideali per regale all'acconciatura uno stile molto ricercato; inoltre possono essere molto utili per raccogliere i capelli, per combattere perfettamente il caldo e l'afa. Su una coda di cavallo si può optare per dei fermagli con le scritte. Va ricordato che le forcine sui capelli sono state sfoggiate anche sulle passerelle di Moda. Sulle capigliature XXL si possono applicare delle mollette con le perle: queste ultime regalano un look molto romantico, perfetto per una serata elegante.

Per uno stile sbarazzino si deve optare per delle forcine dai colori molto accesi. Quando si applicano sulla chioma questi modelli di mollette, si deve fare anche molta attenzione perché potrebbero strappare qualche capello o graffiare il cuoio capelluto. Le proposte aspettano tutte di essere copiate: portare un nuovo taglio di capelli in questa estate 2019 e rinnovare il proprio look è necessario.