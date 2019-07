In questa estate 2019 sono disponibili molti nuovi tagli di capelli, in particolare le grandi protagoniste sono le capigliature corte o medie. I vari hairstyle sono adatti alle donne di tutte le età: numerose sono le ultime novità del momento da scoprire.

Nuove chiome

I tagli corti risultano sempre molto versatili e perfetti per le ragazze che non hanno molto tempo da dedicare allo styling. Sarà molto amato da tutte le donne il pixie cut cortissimo, con un bel ciuffo molto lungo da portare lateralmente: su quest'ultimo si può creare l'effetto spettinato utilizzando del gel, per avere un look molto sbarazzino.

Per avere uno stile molto più strong si può scegliere la versione con la rasatura ben in vista.

Non vanno dimenticati nemmeno il caschetto corto e lo short bob, da portare mossi, lisci, con il ciuffo o la frangia. Per creare un bel movimento alla chioma si possono realizzare varie sfilature. E' di tendenza anche il carré rivisitato: quest'ultimo è stato proposto nella versione corta e molto ondulata. Sul carré il ciuffo deve essere leggermente scalato.

Altre proposte

La lunghezza delle capigliature medie dovrà arrivare alla clavicola: la chioma più richiesta sarà il long bob e avrà molte scalature, realizzate tutte in punti strategici.

Per quanto riguarda una nuova tonalità saranno proposti dei biondi chiarissimi e delle schiariture non troppo eccessive tono su tono: in questo modo i capelli risulteranno molto più luminosi. Prima di qualunque scelta è sempre meglio chiedere consiglio e affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia.

Nuovi colori: biondo protagonista dell'estate

Dopo aver scelto con molta attenzione un nuovo hairstyle, è possibile anche optare per una nuova tonalità. Il grande protagonista dei prossimi mesi sarà il colore biondo, proposto in varie sfumature.

Il platino è una nuance molto sofisticata e che illumina nel migliore dei modi il look: il taglio migliore per valorizzare questa sfumatura è un bel caschetto corto con la frangia.

Il biondo vaniglia è una tonalità molto luminosa e fredda: in questo caso si deve copiare la chioma dell'attrice Jennifer Lawrence, la quale sfoggia una capigliatura medio-lunga e mossa.

Il biondo dorato è stato scelto anche da Nicole Kidman: l'attrice mette in risalto questa nuance con delle morbide onde sui capelli. La bella Bar Rafaeli ha pensato di schiarire la sua chioma e di creare il biondo degradé: queste sfumature sono molto chiare e sono realizzate sia sulle lunghezze e anche sulle punte.

Il biondo miele è portato anche da Blake Lively e va abbinato a una capigliatura lunga o media, a seconda delle varie esigenze. Quest'ultimo colore è adatto anche alla carnagione chiara o dorata.

L'attrice e modella Cara Delevingne ha optato per il biondo cenere; invece la rapper Nicki Minaj ha scelto il biondo fragola. Il colore caramello è sempre molto caldo e intenso, ed è stato sfoggiato anche da Jennifer Lopez; il biondo scuro è infine ideale per dare un po' di carattere al look.

Le proposte continuano sempre ad arrivare e aspettano solo di essere copiate: questo momento pare essere ideale per rinnovare il proprio look e scegliere un nuovo taglio di capelli corti o medi.