In questa estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; il grande protagonista sarà senza nessun dubbio il famoso pixie cut: l'hairstyle in questione è stato proposto con il meraviglioso effetto wet, davvero irresistibile. Di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Il pixie è portato anche da Kristen Stewart: ultimamente l'attrice ha abbandonato la classica chioma e ha optato per l'effetto bagnato, ideale in queste lunghe giornate calde.

Pubblicità

Pubblicità

Non va dimenticato che l'effetto wet non si scompone mai, nemmeno in caso di sudore. Per creare questa proposta andranno utilizzati dei prodotti giusti: quindi via libera con la cera, il gel e lo spray per fissare il tutto. La frangia può essere abbinata al pixie cut anche in queste calde giornate: in questo caso si possono acconciare le varie ciocche frontali e trasformarle in un bel ciuffo laterale, per un look molto sbarazzino. Infine l'attrice ha pensato bene di raccogliere i suoi capelli corti utilizzando delle forcine o delle mollette: queste ultime potranno essere super colorate o abbinate all'outfit del momento, per non passare mai inosservate nei luoghi dove andrete.

Pubblicità

Acconciature

In queste giornate il primo gesto di ogni donna è quello di raccogliere i capelli: per questo motivo esistono anche molte acconciature da sfoggiare in questo periodo. Molto amate da tutte le ragazze saranno le chiome messy o meglio conosciute come effetto spettinato: questa proposta è perfetta nelle giornate di afa soffocante. Quindi via libera con i raccolti molto facili da realizzare e anche molto pratici da portare, perfetti in città o in spiaggia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Questi raccolti possono essere destrutturati con alcune ciocche libere ai lati del volto o tiratissimi: tutto questo per riuscire ad accontentare anche le ragazze più esigenti. La crocchia può trasformarsi in un bel top knot molto morbido e ovviamente creato ad arte.

Consigli

Tutti questi styling possono essere portati in ogni occasione e senza nessun problema. I capelli leggermente mossi sono creati utilizzando semplicemente della cera, della mousse o della lacca.

La capigliatura andrà modellata con le mani, così in questo modo si eviterà di utilizzare il phon, molto odiato in questi mesi caldi dell'estate 2019. Prima di qualunque decisione è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale: in questo modo l'hairstyle sarà perfetto e il lavoro sempre ben apprezzato. Le proposte arrivano in ogni momento e aspettano di poter essere copiate: questo è veramente il momento ideale per portare un nuovo taglio di capelli e il look di ogni donna sarà sempre stupendo e a prova di sguardi.