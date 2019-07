In questa estate saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; in particolare il grande protagonista sarà il caschetto corto sfoggiato da Alison Brie. La chioma in questione è adatta alle donne di tutte le età.

Nuove chiome

Ultimamente Alison Brie ha optato per un bel caschetto corto: in questo hairstyle sono presenti delle scalature, ideali per dare un bel movimento al tutto. Per completare la pettinatura non può mancare una frangia molto leggera, la quale copre leggermente gli occhi e li mette in evidenza.

Una nuova chioma deve essere valorizzata anche da una nuova tonalità. In questo caso la bella Alison ha optato per un castano molto chiaro: questa nuance ha la particolarità di riuscire a mettere in primo piano la carnagione. Il caschetto corto è sempre molto facile da portare a da acconciare; inoltre è perfetto per le giornate al mare o in montagna.

Nuovo colore

Dopo aver creato un nuovo taglio si deve anche scegliere una nuova tonalità: di tendenza nei prossimi mesi ci sarà il colore blu, da scegliere in tutte le sfumature.

Delle ciocche blu cobalto o delle sfumature azzurro pastello hanno il potere di creare un effetto molto rilassante a chi le porta. Con la tinta azzurra si possono creare degli abbinamenti molto originali: ad esempio una capigliatura di colore blu royal con delle onde molto morbide, in perfetto stile anni '50. La sfumatura blu sarà perfetta per una donna che vuole stare sempre al centro dell'attenzione: in questo modo il look risulterà molto eccentrico e particolare. Anche molte celebrità hanno optato per questa nuance: ad esempio Katy Parry, Lady Gaga, Rita Ora e Kylie Jenner.

Consigli

Va ricordato che le tonalità molto vivaci sono adatte in particolare alle ragazze molto giovani e vanno abbinate in base alla propria carnagione. Su una pelle molto chiara meglio scegliere lo shatush: con quest'ultimo sui capelli si creeranno delle meravigliose sfumature turchesi e azzurre. Invece su una carnagione scura si possono scegliere delle nuance molto più intense e decise; l'azzurro notte è adatto a una donna molto più matura, la quale vuole osare ma con una certa discrezione.

Per avere una capigliatura perfetta meglio partire da una base chiara: quindi saranno ideali il platino, il biondo o il cenere. Sui capelli scuri prima di passare alla colorazione si dovrà intervenire con una decolorazione: questa potrebbe rovinare la chioma, quindi andranno utilizzati dei prodotti adatti. Una volta alla settimana andrà applicata una maschera idratante e in questo modo i capelli saranno molto più vitali, nutriti e rigenerati perfettamente.

Per scegliere la soluzione più adatta meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. Le proposte arrivano in ogni momento e aspettano di essere copiate. In questi giorni portare un nuovo taglio di capelli è necessario: in questo modo si affronteranno nel migliore dei modi l'afa e il caldo.