In questa estate saranno proposti molti nuovi tagli di capelli: in particolare il grande protagonista sarà il caschetto. Quest'ultimo andrà scelto in base alla tipologia del capello, quindi potrà essere grafico, con la frangia, destrutturato o corto.

Nuove chiome

Su dei capelli lisci e molto sottili è perfetto il boule corto: l'hairstyle in questione ha i contorni destrutturati, ideali per creare un bel volume al tutto. La frangia è da evitare assolutamente, perché il taglio perderebbe tutta la sua armonia.

Il boule corto è adatto a tutte le donne e inoltre è capace di regalare un look molto grintoso. Su una capigliatura liscia e robusta si può optare per il doppio bob grafico: con questa proposta lo styling sarà sempre in ordine. Sull'hairstyle in questione la frangia deve risultare molto piena; inoltre va ricordato che su questa capigliatura sono da evitare le sfilature, altrimenti si creerebbe troppo volume.

Altre proposte

Su una chioma riccia e molto voluminosa si può optare per il carré boule: su questa proposta i capelli saranno più lunghi sul davanti e corti sulla parte posteriore.

Sul carré boule la frangia è da evitare, meglio optare per un ciuffo asimmetrico, ideale per armonizzare nel migliore dei modi il volto. Sono da eliminare anche le varie scalature, altrimenti i volumi risulterebbero troppo sbilanciati. Sulla capigliatura riccia e fina l'ideale è un bob sfilato: in questo modo i capelli avranno un movimento molto naturale.

La chioma lunga di Zendaya

L'attrice ultimamente sta sfoggiando una capigliatura lunga e con la riga in mezzo; questo hairstyle riesce a mettere in risalto gli occhi e i lineamenti molto delicati.

Per avere una chioma così sana e lunga bisogna seguire qualche piccolo consiglio. Ad esempio andranno utilizzate abitualmente delle maschere; inoltre andranno limitati l'utilizzo della piastra, del phon e di tutti i prodotti troppo aggressivi. Questa acconciatura regala uno stile molto sofisticato e risulta perfetta per una serata molto importante. Per quanto riguarda la tonalità, la bella Zendaya ha optato per il castano con qualche riflesso ramato.

Per creare questo riflesso rossastro, le ragazze con i capelli scuri possono optare per l'henné: si tratta di una nuance molto intensa, la quale scarica dopo alcuni lavaggi. Poi esiste la tinta, ed è perfetta per avere un risultato molto più duraturo. In questo caso meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere; in questo modo la chioma non si rovinerà e il colore sarà quello tanto desiderato. Le proposte arrivano continuamente e aspettano solamente di essere scoperte: questo è il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli.