In questa stagione estiva sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli: in particolare il grande protagonista è il lob. L'hairstyle in questione è molto facile da portare, inoltre è sfoggiato anche da Sandra Bullock: di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Il lob regala un look molto chic ed elegante e inoltre è adatto alle donne di ogni età. Sandra Bullock ultimamente porta un lob: la lunghezza di questo caschetto sfiora le spalle.

Per quanto riguarda lo styling l'attrice ha optato per delle onde dallo stile messy. Un dettaglio da copiare assolutamente è la riga portata leggermente di lato, davvero molto originale. Sulla capigliatura sono presenti anche alcune sfumature caramello, più o meno intense. Qualche mese fa anche Julia Roberts ha scelto lo stesso hairstyle. Va ricordato che la Bullock alterna il lob a dei tagli in versione XXL e tutto questo grazie all'utilizzo delle extension.

Altre proposte

Molte volte i capelli sono fini e in questo caso si deve trovare un hairstyle perfetto. Sulla capigliatura in questione sono perfette le acconciature spettinate, mosse o con le onde molto leggere. Meglio evitare la frangia e scegliere la riga laterale: con quest'ultima ci sarà una sensazione di maggiore volume sulla chioma. I raccolti devono essere molto morbidi e si può optare per le code basse, il top knot, i semi-raccolti e le trecce.

La lunghezza dei tagli non deve mai superare le spalle: quindi via libera con il lob, il bob e i pixie cut leggermente sfilati e scalati. Sono da evitare anche le lunghezze troppo estreme, quindi attenzione.

Colori e accessori

Per completare l'hairstyle è perfetta una frangia lunga, dritta e molto piena o un bel ciuffo lungo e sfilato. Molto richiesto da tutte le donne anche il bun e tutte le trecce con molto volume.

Una proposta di tendenza può essere quella di pettinare indietro tutti i capelli, utilizzando dei prodotti texturizzanti o creando l'effetto wet. Dopo una nuova chioma si può scegliere anche una nuova tonalità: sono di tendenza il castano, il platino, il rosso, il biondo, il ramato e il grigio. Per avere sempre un bel colore brillante si devono utilizzare regolarmente dei prodotti adatti. Non possono mancare nemmeno gli accessori, come ad esempio i fermagli, le bandane, i foulard o i fili di perline.

Prima di qualunque decisione è sempre meglio chiedere consiglio e affidarsi completamente al proprio parrucchiere di fiducia: in questo modo il risultato finale sarà sempre stupendo. Le proposte continuano sempre ad arrivare: questo è il momento più indicato per scegliere e portare un nuovo taglio di capelli.