In questa estate 2019 sono disponibili molti nuovi tagli di capelli: in particolare paiono essere molto amate da tutte le donne le chiome corte e medie. Queste capigliature sono sempre molto facili da portare e regalano un look molto sbarazzino e fresco: di seguito le ultime tendenze del momento.

Nuove chiome

I grandi protagonisti della stagione sono i tagli corti e asimmetrici: su questo hairstyle è presente un bel movimento, anche grazie al volume molto naturale.

Immancabile è il famoso pixie cut sfilato, da acconciare sempre diversamente utilizzando del gel. Di tendenza sono anche le chiome medio-corte: quindi via libera ai caschetti super scalati. Anche le lunghezze medie sono asimmetriche e sono presenti delle onde molto morbide e leggere.

Non vanno dimenticati poi il bob e il lob: su entrambe le capigliature si può optare per delle schiariture molto naturali o per un colore forte, come ad esempio il biondo chiarissimo.

Questa tonalità è perfetta per non passare mai inosservate.

Sui capelli lunghi si possono creare le beach waves o dei ricci molto leggeri: quest'ultimi regalano uno stile wild e selvaggio. Gli styling possono essere valorizzati da alcuni accessori, come delle mollettine, dei fermagli, dei cerchietti o delle fasce.

Per quanto riguarda la tonalità si può optare per un colore rosso "aranciato" o per il biondo.

Proposte

In questi mesi sono presenti anche molte nuove acconciature ideali per le giornate calde e per combattere l'afa. Il double bun è ad esempio molto veloce da realizzare: la chioma va divisa in due e a questo punto vanno creati due chignon molto alti sopra la fronte e il gioco è fatto.

Sulle chiome medie o medio-lunghe si può optare per lo chignon messy. In questo caso si devono lasciare due ciocche frontali libere e con il resto della chioma creare uno chignon: con le ciocche libere invece occorre realizzare una treccia e legarla allo chignon.

Altri styling

La coda di cavallo è sempre la pettinatura più gettonata e resiste in ogni stagione. Questa proposta è perfetta per quando si è di fretta, quindi va presa sempre in considerazione.

Per avere un look molto glamour si può scegliere il top knot: per prima cosa si deve fermare la capigliatura sulla parte alta della testa e, per mantenere tutto fermo, occorre spruzzare della lacca. Molte ragazze preferiscono lasciare i capelli sciolti e un'idea originale può essere quella di creare ai lati del volto alcune treccine molto morbide.

All'interno di tali trecce si possono inserire anche dei nastrini colorati: la proposta in questione regala uno stile molto chic e irresistibile.

Le proposte, insomma, continuano ad arrivare continuamente per chi vuol rinnovare il proprio look: questo pare essere il momento più giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti o medi.