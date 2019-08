In questa estate 2019 sono disponibili molti nuovi tagli di capelli; ultimamente il più gettonato è senza dubbi il caschetto lungo, portato anche dalla modella Helena Christensen. Questo hairstyle è adatto alle donne di tutte le età e inoltre è anche molto facile da portare: di seguito tutte le novità del momento da copiare.

Nuove chiome

La bella Helena Christensen ha rinnovato il suo look e ha optato per un caschetto lungo: esso arriva fino alle spalle.

Sulla capigliatura sono presenti anche alcune sfilature, perfette per avere sempre un bel movimento: come dettaglio finale ha creato una frangia molto lunga e super spettinata. Come styling Helena ha optato per un'asciugatura mossa e dall'effetto molto naturale. La chioma in questione è ideale per quasi tutti i tipi di volto; invece va prestata particolare attenzione per la tipologia del capello, il quale deve essere leggermente mosso.

Questo caschetto è da evitare assolutamente sui capelli lisci e sottili, perché la capigliatura risulterebbe troppo povera e ovviamente inguardabile. Va ricordato anche di utilizzare sempre i prodotti di styling e finishing, i quali aiutano a creare una pettinatura perfetta.

Acconciature

In questo periodo sono molto gettonate tutte le pettinature che aiutano a combattere l'afa insistente. E' molto amato da tutte le donne il wet look: questo styling effetto bagnato è perfetto per risolvere tutti i problemi legati alla piega nella bella stagione.

In questo caso andranno messi nel cassetto almeno per un po' il phon e la piastra. Per creare il wet look basta utilizzare della schiuma o del gel e pettinare all'indietro tutti i capelli e il gioco è fatto: in questo modo lo stile sarà molto sbarazzino.

Non può mancare la treccia a spina di pesce: nella realizzazione per la prima cosa è necessario dividere la chioma in due ciocche molto grandi. A questo punto si deve prelevare una ciocca piccola dalla parte destra e passarla sopra quella principale e unirla alla ciocca di sinistra.

Vale lo stesso procedimento per la parte di sinistra. La spiegazione sembra piuttosto difficile, ma in realtà è tutto molto semplice. Con quella olandese si crea una treccia al contrario, per un effetto davvero scenografico. Per far sembrare questa treccia molto più voluminosa basterà allentarla con le dita e successivamente spruzzare della lacca.

Altre proposte

La treccia alla francese è sempre molto elegante: in questo caso si deve farla partire dalla base della nuca e man mano si devono aggiungere varie ciocche da entrambi i lati.

La treccia a cerchietto è ideale invece per avere uno stile molto romantico.

Lo chignon alto è la pettinatura anti-afa per eccellenza: per ottenerla si deve creare una coda alta e attorcigliarla semplicemente su se stessa e fissare il tutto con delle forcine. Invece si può scegliere lo chignon basso per delle cerimonie o delle feste. Questa lunga carrellata finisce con il semi raccolto: nel quale si devono prendere i capelli che partono dalla fronte e legarli al centro della testa con un elastico.

Le proposte, insomma, arrivano in continuazione e aspettano sempre di essere scoperte: questo pare essere il momento più indicato per portare un nuovo taglio di capelli.