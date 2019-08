In questa estate 2019 vengono quotidianamente proposti molti nuovi tagli di capelli; in particolare il grande protagonista è il long bob portano anche dalla bella Elisabetta Canalis. La capigliatura in questione è perfetta per la stagione calda e per le giornate in spiaggia: di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

La lunghezza del long bob della showgirl Elisabetta Canalis arriva leggermente sotto le spalle: sulla capigliatura in questione sono presenti delle scalature, per regalare un bel movimento al tutto.

Per quanto riguarda lo styling ha creato delle onde molto morbide e dall'effetto molto naturale.

La Canalis ha optato anche per una nuova tonalità: ha scelto un bel colore caramello e inoltre ha creato alcune sfumature più chiare sulle lunghezze e le radici risultano più scure. Questa nuance regala anche molta luminosità e inoltre ha il pregio di far apparire molto più giovane un volto. L'hairstyle in questione è stato creato da Niky Epi, parrucchiere di fiducia della bella Elisabetta.

Altre proposte

Dopo aver scelto con molta attenzione un nuovo taglio è possibile anche creare una nuova acconciatura: in particolare tutte le pettinature devono risultare comode e perfette per combattere il caldo e l'afa di questi giorni.

La treccia è la vera regina della stagione e può essere portata in mille modi diversi. Anche molte celebrità hanno optato per questo hairstyle, come ad esempio Cara Delevingne: le trecce sono ideali per gestire nel migliore dei modi una lunghezza media, come quella che porta l'attrice.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Inoltre la proposta in questione è perfetta per avere uno stile molto romantico. Queste trecce sono laterali e risultano anche molto facili da portare e da realizzare.

La lunghezza dei capelli della bella Cara arriva leggermente sopra le spalle e comunque è riuscita a sfruttare perfettamente questo tipo di chioma creando una pettinatura molto originale. Va ricordato che esistono anche le trecce alla francese, le trecce con il foulard e quelle super spettinate.

Consigli

Per realizzare questo hairstyle per prima cosa i capelli vanno divisi da una riga laterale, per avere molto più volume dalla parte sinistra. A questo punto sulla parte destra si devono creare due treccine, le quali devono essere una vicino all'altra. Il resto della chioma può essere liscia o leggermente mossa, tutto questo a seconda delle varie esigenze di ogni donna. A lavoro completato è opportuno utilizzare sempre un prodotto finish per fissare bene la capigliatura.

Per creare questo look serve sempre una buona manualità, ma dopo diverse prove il risultato finale sarà perfetto.

Le proposte, insomma, arrivano continuamente e questo pare essere il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli.