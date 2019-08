In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli; in particolare sono molto amate da tutte le ragazze le chiome corte e medio-corte con la frangia. Le capigliature in questione si adattano perfettamente a tutte le tipologie di volto e inoltre sono perfette per le donne di tutte le età: di seguito le ultime novità da poter prendere spunto.

Nuove chiome

Nei prossimi mesi sarà molto gettonato un bel taglio corto con la frangia lunga e sfilata: questa proposta è molto facile da gestire, però gli appuntamenti dal parrucchiere devono essere molto regolari.

Per quanto riguarda la tonalità si può optare per il castano scuro, il quale può essere valorizzato dal balayage nella nuance castano ramato. Non può mancare nemmeno il bowl cut: per chi non lo conoscesse si tratta di un bel caschetto corto con la frangia piena. Per avere uno styling molto particolare la chioma può essere lavorata con la spazzola e il phon: in questo caso la capigliatura sarà liscia e con molto volume.

Il colore ideale può essere un rosso rame molto intenso. Le scalature non passano mai di Moda e possono essere utilizzate sulle chiome corte o medie: su dei capelli di questo tipo può essere abbinata anche una frangia molto sfilata.

Altre proposte

Su una capigliatura molto corta si può creare una frangetta corta e pari: la proposta in questione è perfetta per le ragazze molto giovani, per avere un look molto sbarazzino e fresco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Anche il colore biondo è sempre molto gettonato. Per avere un look molto originale si può scegliere il blond hair: in questo caso il colore sulle lunghezze deve risultare caldo e invece sulle radici molto più freddo. Sulla frangia può essere creato il doppio taglio: le ciocche più lunghe sono portate lateralmente e si alternano a dei ciuffi più corti. La frangia a ciuffo laterale può essere portata sulle capigliature corte e medie: questo dettaglio ha il potere di ringiovanire il volto e inoltre non richiede molta manutenzione. Da non dimenticare una lunghezza media riccia e con la frangia che arriva a coprire gli occhi, per uno stile molto misterioso.

Gli accessori

Dopo aver scelto un nuovo taglio si deve anche optare per dei nuovi accessori. Il foulard va annodato sulla testa, per avere uno stile anni '50 o può essere abbinato al costume, per non passare mai inosservate. In spiaggia non può mai mancare il cappello, da scegliere in tinta unita o floreale. La fascia a treccia è perfetta sulle capigliature corte o lunghe. Anche i fermagli sono sempre molto richiesti da tutte le ragazze e possono essere con i fiori, con le pietre o gli strass.

La fascia classica può essere utilizzata in molti modi: ad esempio per fermare i capelli sulla fronte. Un'idea molto semplice può essere quella di utilizzare due nastri e bloccare la capigliatura. Le proposte arrivano in continuazione e aspettano di essere scelte: questo potrebbe essere il momento ideale per sfoggiare un nuovo taglio di capelli.