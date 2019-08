In questa estate 2019 sono di tendenza diversi nuovi tagli di capelli, in particolare è molto gettonata la chioma corta della cantante Elodie Patrizi. L'hairstyle in questione è sempre molto facile da portare e inoltre può essere acconciato in mille modi diversi. Di seguito le proposte del momento più gettonate.

Nuove chiome

La cantante Elodie detta sempre tendenza perché ogni suo pixie o capigliatura corta è sempre molto richiesta da tutte le donne.

Elodie molto spesso rinnova il suo look e mesi fa ha pensato bene di rasare a zero i lati della testa lasciando le lunghezze che partono al centro del capo. Questo look è davvero molto audace e grintoso. Non può mancare l'effetto wet: in questo caso Elodie ha applicato del gel sulla chioma e successivamente ha pettinato all'indietro le lunghezze. Per avere un look molto glamour la cantante ha creato un nuovo styling al classico taglio corto con la frangia: per prima cosa ha diviso il ciuffo frontale in due ciocche laterali.

A questo punto ha fissato il tutto con la lacca e il gioco è fatto. Sui capelli corti si possono creare delle acconciature molto particolari: la Patrizi ha realizzato delle trecce, perfette per una festa in spiaggia. In questo periodo sono di tendenza anche i tagli XS: Elodie ha eliminato il ciuffo frontale e ha optato per una capigliatura molto corta e con le lunghezze pari. Per dare volume ai capelli è ideale uno spray al sale.

Altre proposte

La showgirl Clizia Incorvaia, dopo la fine del matrimonio con Francesco Sarcina delle Vibrazioni, ha rinnovato il suo look e ha sfoggiato un nuovo hairstyle. Clizia ha optato per un caschetto corto e rigorosamente pari: per completare lo styling ha creato una riga centrale. Per quanto riguarda la tonalità è rimasta fedele al suo biondo platino: quest'ultimo ha bisogno di molte cure, quindi attenzione.

La capigliatura in questione è molto pratica e inoltre si asciuga molto velocemente. Inoltre, va ricordato che il caschetto è perfetto da gestire anche in vacanza.

Consigli

La capigliatura di Clizia ha un effetto molto geometrico e tutto questo grazie all'assenza del volume. Non solo: la scelta della nuance biondo extra platino rende il look molto più rock. Il caschetto è perfetto su un volto ovale o quadrato, mentre su un viso leggermente più allungato si deve optare per la frangia ed evitare la riga in mezzo.

Per addolcire un volto tondo si possono allungare le lunghezze sui lati. Sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia, di modo che lui possa trovare sempre l'hairstyle più adatto. Le proposte continuano ad arrivare e aspettano di essere scelte: questo è il momento perfetto per portare un nuovo taglio corto.