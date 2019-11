In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare sono molto gettonate le chiome medie. Le proposte arrivano dai saloni dei più famosi parrucchieri.

Nuove chiome

I veri protagonisti della stagione sono i tagli di lunghezza media: quest'ultimi sono sempre piuttosto facili da gestire. Nei saloni francesi sono stati realizzati dei carré da portare lisci o leggermente mossi.

Il marchio Framesi ha ideato una chioma super sfilata: per quanto riguarda la tonalità alcune ciocche sono state tinte di rosso scuro. Invece Wella ha realizzato delle sfilature sui lati della capigliatura e invece il ciuffo laterale risulta molto pieno. In questo caso per uno styling originale le punte devono essere pettinate all'insù.

Salvo Filetti interpreta delle capigliature medie sfilate e scalate: per completare il tutto il colore deve risultare leggermente sfumato.

Il famoso Stefano Lorenzi ha invece pensato bene di esaltare nel migliore dei modi una chioma mossa: in questo caso le varie scalature sono molto accentuate.

L'hairstyler delle celebrità Mauro Sintura per GoCoppola ha ideato un taglio mosso molto leggero: sono presenti delle sfilature e lo styling risulta spettinato ad arte. In questo caso una lunghezza media è stata creata su una sfumatura di biondo freddo molto chiaro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Altre proposte

Wella ha realizzato un mosso naturale su tutta la capigliatura: invece la frangia risulta super liscia con una scalatura molto leggera, ideale per incorniciare il volto. Su una capigliatura riccia si può optare per un colore pesca molto acceso: il look è di Giorgio Parrivecchio.

Fabio Salsa invece ha creato una chioma riccia dove i vari boccoli sono ben definiti e glossy. Non può mancare nemmeno il bob asimmetrico: la lunghezza di quest'ultimo arriva al mento.

Il caschetto scalato è perfetto con un ciuffo sbarazzino.

Riguardo alla tonalità si può optare per un biondo caldo dove le radici sono più scure. Il carré pari deve avere uno stile minimal e glamour; invece la riga in mezzo regala sempre un tocco di classe. Per un look molto particolare si può scegliere il bob ondulato e con il balayage biondo chiaro.

La chioma di Isabella Ferrari

Ultimamente Isabella Ferrari ha pensato di rinnovare il suo hairstyle.

L'attrice ha mantenuto il taglio medio, però ha cambiato nuance: Isabella ha abbandonato il classico biondo e ha scelto un rosso ramato molto luminoso. La sfumatura in questione è ideale su una carnagione molto chiara o per le donne che amano truccarsi con colori bronzo e oro.

Il momento più indicato per sfoggiare un nuovo taglio di capelli medi pare essere questo. Con un hairstyle tutto nuovo le giornate piovose saranno meno fastidiose.