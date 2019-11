In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto gettonato il chin bob portato anche da Bella Hadid. Questo hairstyle è molto facile da portare ed è sfoggiato da molte celebrità.

Nuove chiome

Il grande protagonista dei prossimi mesi è senza nessun dubbio il chin bob: per chi non lo conoscesse si tratta di un caschetto pari e la sua lunghezza arriva al mento.

Questa allarga otticamente i visi magri e allungati; invece sui volti tondi va calibrata con molta attenzione perché mette in risalto le dimensioni. Il chin bob ricorda molto lo stile degli anni '90 ed è stato scelto anche da Jennifer Lopez e Karlie Kloss.

La chioma in questione può essere abbinata alla frangia: quest'ultima può essere corta o super frastagliata per un look punk. La capigliatura può essere portata anche sui capelli mossi; per un risultato molto originale si può creare un'effetto molto voluminoso sulla nuca per uno stile retrò.

Accessori

Nei prossimi mesi non possono mancare nemmeno gli accessori. Con un semplice fermaglio o una molletta è possibile trasformare un taglio di capelli in una vera e propria opera d'arte. Le mollette con le perle sono in grado di regalare un'aurea romantica a ogni acconciatura: possono essere disposte come piccoli raggi intorno a uno chignon.

Queste mollette sono ideali come accessori per una sposa, per un dettaglio da principessa.

Per essere molto originali basta applicare sulla chioma tantissime forcine. Per impreziosire dei capelli lunghi sono perfette delle mollette con i glitter, brillantini o strass. Si possono abbinare le pietre al proprio colore di capigliatura; inoltre possono essere applicate sui tagli corti per regalare un twist molto particolare.

Altre proposte

Non possono mancare nemmeno le mollette metallizzate: in questo caso si devono distribuire al lati della testa.

Per avere un look molto sbarazzino sono ideali dei fermagli super colorati. Le mollette XXL possono essere utilizzate per decorare un semi-raccolto o per disciplinare i capelli corti e lunghi.

Su una treccia sono perfetti anche dei fermagli a forma di farfalla per essere sempre molto chic. Inoltre tra le tendenze della stagione sono presenti anche i fermagli logati. Sul caschetto sono invece quasi indispensabili le mollette a clip: esse sono giuste per fermare un ciuffo ai lati del volto.

In vista delle feste natalizie i fermagli e le mollette possono essere distribuite sui capelli sciolti.

Il momento più indicato per provare un nuovo taglio di capelli pare essere proprio questo: il chin bob sta aspettando di essere scoperto da tutte le donne.