In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi tagli di capelli. Il più richiesto dalle donne è senza nessun dubbio il bob corto destrutturato. Questa chioma è portata da Alice Pagani. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Ultimamente Alice Pagani sfoggia con molta disinvoltura un bob corto destrutturato: la lunghezza di quest'ultimo arriva leggermente sopra le spalle.

Le scalature presenti regalano un bel movimento al tutto e inoltre per completare l'hairstyle è presente la frangia. La capigliatura in questione è perfetta per avere un look molto sbarazzino. Il caschetto corto destrutturato è stato creato dall'hair stylist Niky Epi del salone Aldo Coppola. Questo taglio è ideale per mettere in risalto gli occhi o qualche altro particolare del volto che rende unica una ragazza.

Il bob è anche consigliato su dei lineamenti molto delicati; invece è sconsigliato su degli occhi cadenti o la bocca piccola. Inoltre l'hairstyle può essere portato molto facilmente su dei capelli lisci. Per quanto riguarda la tonalità sono ideali dei colori scuri e senza sfumature: in questo modo la frangia viene esaltata nel migliore dei modi.

Consigli

Il bob corto è un taglio molto particolare e l'ideale è portarlo spettinato: per creare questo look basta utilizzare semplicemente le mani.

Quindi non si deve utilizzare la piastra o la spazzola: con queste i capelli risulterebbero troppo piatti. Per ottenere un buon lavoro la chioma va asciugata a testa in giù e muovendo i capelli con le dita. Meglio muovere le varie ciocche dall'interno verso l'esterno: questa tecnica è perfetta per donare un volume molto leggero.

Acconciature per tagli corti

I capelli corti sono sempre molto difficili da acconciare però con i giusti accorgimenti tutto diventa molto più semplice.

Una donna nel corso della sua vita almeno una volta sente la necessità di optare per un taglio corto: quest'ultimo è perfetto su un volto regolare e proporzionato. L'attrice Charlize Theron ha realizzato un bowl cut molto glamour. In questa capigliatura possono essere presenti anche delle rasature estreme: questa proposta è ideale per una ragazza che vuole sempre osare. Invece per uno stile bon ton si può creare un ciuffo laterale molto morbido; un'idea originale può essere quella di realizzare un'accenno di frangia non netta.

Per le prossime feste sui capelli si può applicare anche un gel glitterato: in questo caso si crea un meraviglioso effetto bagnato perfetto per avere molto fascino. Questo è il momento ideale per sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti e accogliere perfettamente le prossime giornate fredde.