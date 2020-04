Il taglio medio sarà di tendenza nella primavera-estate 2020. L'hairstyle in questione è sfoggiato anche da Charlotte Casiraghi. Questa chioma riuscirà ad accontentare anche le donne più esigenti.

Look, il taglio medio

Il taglio medio è anche molto versatile: un'esempio è la bella Charlotte Casiraghi che in ogni occasione aggiunge alla chioma un dettaglio originale. Charlotte aveva testato il long bob in pieno inverno e per completare l'hairstyle aveva optato per una bandana. Invece nel 2019 sul taglio medio aveva realizzato una frangia: quest'ultima risultava lunga e aperta al centro.

Sul red carpet del l'Eicma del 2017 aveva creato delle onde molto naturali e ottenute da un'asciugatura molto soft. In un'altra occasione sulla capigliatura aveva optato per una riga centrale e inoltre erano presenti delle micro-waves laterali, perfette per incorniciare il volto. Nel 2015 Charlotte aveva scelto un'acconciatura molto normale e più precisamente una coda bassa e con la riga in mezzo. In passato aveva sfoggiato anche un bob la cui lunghezza arrivava sopra le spalle e per quanto riguarda la tonalità aveva realizzato delle sfumature molto leggere.

Il long bob sarà molto richiesto anche nei prossimi mesi e regalerà sempre un look molto glamour.

Capelli sani e luminosi

Il momento giusto per curare la chioma è proprio durante questa quarantena. Quindi si dovrà dire addio ai capelli secchi, sfibrati, opachi e spenti. Tutto questo seguendo con molta attenzione una beauty routine da realizzare ogni giorno. Per prima cosa la capigliatura non andrà mai lavata con l'acqua bollente: in questo caso si dovrà optare per l'acqua tiepida e a fine risciacquo aggiungere un bel getto di quella fredda.

Quando andrà utilizzato lo shampoo si dovrà massaggiare delicatamente il cuoio capelluto, per favorire la circolazione sanguigna. Invece non si dovranno strofinare le punte che altrimenti potrebbero spezzarsi. Subito dopo lo shampoo si dovrà applicare il balsamo: quest'ultimo andrà distribuito sulle lunghezze con l'aiuto di un pettine.

I consigli continuano

Una volta a settimana sarà meglio applicare una maschera e questa andrà alternata al balsamo: in questo modo si eviterà di appesantire troppo il capello.

Invece si potranno utilizzare entrambe in caso di capigliature danneggiate o secche. Va ricordato che la maschera andrà lasciata in posa per 5 minuti e poi la chioma andrà risciacquata. Durante la piega il phon andrà tenuto alla distanza giusta e con una temperatura tiepida. Regolarmente si potrà applicare anche una crema nutriente che fisserà anche la piega. Questo è il momento più indicato per scegliere con molta calma un nuovo taglio medio. Inoltre ci sarà anche il tempo per avere dei capelli sani seguendo dei semplici consigli.