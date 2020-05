Il caschetto lungo riccio sarà il grande protagonista dell'estate. L'hairstyle in questione risulterà sempre molto naturale. Anche Selena Gomez e Jennifer Lopez hanno sfoggiato capigliature mosse o con delle onde molto leggere.

Moda, il caschetto lungo riccio

Il caschetto lungo riccio era di tendenza negli anni '80. Questa chioma sarà sempre molto versatile e la sua lunghezza arriverà alle spalle. L'hairstyle avrà sempre un bel movimento e renderà il volto più femminile e dolce. La capigliatura in questione avrà bisogno di molte cure e per prima cosa si dovrà scegliere uno shampoo adatto al cuoio capelluto e ai capelli.

Il balsamo non dovrà mai mancare e sarà perfetto per prevenire e districare i nodi. Il fluido arricciacapelli dovrà essere privo di gas e regalerà alla chiome lucentezza e morbidezza; invece un olio andrà utilizzato solamente sulle punte e in particolare nel periodo estivo. Va ricordato che si dovrà curare molto la fase post detersione: in questo caso i capelli andranno asciugati con il phon a bassa velocità e con il diffusore.

I consigli continuano

Si potrà asciugare la capigliatura anche all'aria aperta e in questo modo i capelli saranno sempre brillanti e non ci sarà l'effetto crespo. Per definire meglio i vari ricci si potrà utilizzare un ferro a cono. Il caschetto andrà asciugato sempre con molta calma e i capelli non dovranno mai essere toccati: si dovranno muovere solamente le radici per donare movimento alla testa.

Una volta che la capigliatura sarà asciutta si potrà applicare una crema soffice al tatto e questa andrà a definire perfettamente le onde. Questo prodotto potrà essere utilizzato tranquillamente fino al prossimo lavaggio. Prima di realizzare il taglio di capelli in questione, sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Il taglio corto di Miley Cyrus

La cantante Miley Cyrus ha pensato di ricorrere al fai da te per sistemare il suo mullet e più precisamente è stata aiutata dalla mamma. Miley ha rinfrescato il taglio e adesso porta una rivisitazione molto meno aggressiva del classico mullet. Tutto il taglio è concentrato sulla frangia: quest'ultima risulta corta e irregolare e sul resto della chioma sono presenti molte scalature.

Il taglio di capelli della cantante sarà perfetto sui visi ovali e lunghi perché metterà in risalto gli zigomi. Con questo hairstyle, risulteranno in primo piano gli occhi e il naso. Finalmente è arrivato il momento giusto per realizzare un caschetto lungo riccio e il mullet. Ormai i saloni hanno riaperto e i parrucchieri saranno molto felici e disponibili di accontentare tutte le loro clienti.