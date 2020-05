I tagli corti over 30 saranno di tendenza nell'estate 2020. Gli hairstyle in questione saranno perfetti per ringiovanire un volto nel migliore dei modi. Inoltre le chiome saranno ideali per affermare lo stile di ogni donna.

Moda, i tagli corti over 30

I tagli corti over 30 andranno scelti in base ai lineamenti e alla tipologia del capello. Questi hairstyle risulteranno molto corti sulla nuca e ai lati del capo, invece la parte superiore sarà più lunga. Inoltre saranno presenti dei ciuffi e frange che potranno essere acconciate sempre diversamente. I tagli corti over 30 sulle chiome mosse dovranno risultare molto scalati: in questo modo le capigliature saranno molto più leggere e voluminose.

Inoltre, se l'hairstyle in questione sarà asciugato con i prodotti giusti risulterà anche molto naturale. Sarà richiesto da molte donne il bob e sarà perfetto sulle capigliature folte e spesse. La chioma in questione potrà essere portata liscia o mossa e con la riga laterale o centrale: invece per avere un look sbarazzino si potranno realizzare dei ciuffi a tendina o una frangia sfilata. Lo shag sarà un taglio molto scalato da scegliere in diverse lunghezze: per completare il tutto sarà presente la frangia. Va ricordato che questa chioma andrà evitata su un volto tondo.

Schiarire la chioma

Nei prossimi mesi per cambiare il proprio look si potranno schiarire i capelli e si potranno utilizzare varie tecniche.

Per schiarire la capigliatura e avere un effetto naturale sarà perfetto il balayage. Le schiariture saranno create dal parrucchiere a mano libera e saranno presenti su tutte le lunghezze e in particolare attorno al viso. Si potrà utilizzare un tonalizzante su tutta la chioma e in questo modo il colore sarà molto più omogeneo.

Un'altra tecnica molto famosa sarà lo shatush e schiarirà le lunghezze, creando così un forte stacco cromatico. Lo shatush biondo sarà di tendenza nella stagione estiva: inoltre non saranno da dimenticare gli shatush rossi e con i colori pastello. Questa colorazione non sarà impegnativa e non richiederà dei ritocchi troppo frequenti.

Con il degradé si partirà dalle radici più scure, fino ad arrivare alle punte più chiare: in questo modo la schiaritura risulterà molto graduale sulle lunghezze. Il parrucchiere per prima cosa decolorerà tutta la capigliatura e successivamente la tonalizzerà. Con questa tecnica si potrà optare per le tonalità rosse, castane e bionde. I colpi di sole regaleranno ai capelli un effetto molto luminoso e morbido: come nuance si potrà optare per il biondo cenere. Gli highlights non saranno più creati con la cuffia in silicone, ma con il pennello e le cartine.

Le tecniche continuano

Gli ombré hair metteranno in risalto il volto e anche l'acconciatura. Questa proposta sarà realizzata applicando pennellate di colore solo sulle lunghezze, su tutta la capigliatura o solamente attorno al volto.

Si potranno schiarire i capelli anche a casa e per fare tutto questo si dovranno seguire delle semplici regole. Per prima cosa non si potrà passare dal nero al biondo platino e per fare questo sarà meglio andare nel proprio salone di fiducia. Invece si potrà schiarire la capigliatura di uno o due toni: in questo caso si dovranno utilizzare delle colorazioni pre-miscelate e seguire attentamente le indicazioni di applicazione e i tempi di posa presenti sulla confezione. Per realizzare un effetto sfumato e highlights si dovrà studiare per bene dove posizionare il colore e andrà utilizzato un pennello da parrucchiere. Sui capelli medio-corti le schiariture dovranno partire dall'altezza degli occhi; invece sulle capigliature lunghe si potrà partire dall'altezza del mento.

Questo potrebbe essere il momento più indicato per scegliere dei tagli corti over 30.