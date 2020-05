Molti tagli di capelli saranno di tendenza nell'estate 2020. Tutti gli hairstyle saranno perfetti per rinnovare il look di una donna dopo la lunga quarantena. Inoltre gli hairstyle saranno ideali in ogni occasione.

Look, i tagli di capelli

I tagli di capelli corti saranno i protagonisti della stagione estiva. Il pixie e il bob saranno entrambi molto comodi da portare. Il primo risulterà molto corto sui lati e con la nuca quasi rasata: per quanto riguarda lo styling potrà essere portato spettinato e regalerà un look molto sbarazzino. Il secondo sarà ideale per una donna che ama i capelli corti ma sempre senza esagerare troppo.

La lunghezza di questo caschetto arriverà all'altezza del mento e sarà perfetto per i volti ovali e simmetrici. I tagli di capelli medio-lunghi dovranno essere scalati e con la riga centrale. Sulle capigliature saranno presenti le beach waves e quest'ultime regaleranno sempre un bel movimento al tutto. Per completare questo tipo di chiome si potrà optare per il balayage. Invece per avere uno stile molto glamour sarà perfetto il long bob: si tratta della variante più lunga del caschetto classico e la lunghezza potrà arrivare leggermente sotto il viso o sopra le spalle.

La frangia e nuovi colori

Sulle chiome non potrà mai mancare la frangia e questa potrà essere piena, corta, folta o simmetrica.

Per avere un look molto più fresco si potrà optare per la frangetta irregolare e frastagliata: questo sarà il modello a tendina e risulterà molto versatile. Dopo avere realizzato un nuovo taglio si potrà optare anche per una nuova tonalità. Le nuance di tendenza saranno morbide e preziose; invece si dovranno mettere nel cassetto almeno per un po' i colori shock.

Inoltre ci saranno dei castani caldi con dei riflessi tono su tono. I biondi saranno molto chiari e per osare saranno ideali il rosa pastello e il grigio.

Gli elastici per la chioma

Gli scrunchie sono tornati di Moda: si tratta di elastici in tessuto per i capelli che erano di tendenza negli anni '80 e '90.

Questi accessori regaleranno alle acconciature uno stile divertente e sbarazzino. Gli scrunchie più amati saranno senza nessun dubbio quelli in velluto e saranno in vendita online o su tutti i negozi per accessori per i capelli. Anche le celebrità hanno optato per questo tipo di elastici. Ad esempio Kim Kardashian ha sfoggiato una coda alta con uno scrunchie di colore bianco. Su uno chignon maxi si potrà applicare un elastico super colorato. La capigliatura potrà essere raccolta in un messy bun e quest'ultimo sarà fermato da uno scrunchie in tessuto. Millie Bobby Brown ha realizzato una mezza coda con un elastico di colore giallo limone. Un maxi chignon sarà perfetto con uno scrunchie in stampa floreale; quest'ultimo potrà essere abbinato anche a una coda bassa e molto morbida.

Invece la cantante Jennifer Lopez ha creato una coda di cavallo molto alta e per completare il tutto ha applicato un mini scrunchie. Per uno stile anni '80 non potrà mancare una bella coda laterale. Rita Ora ha raccolto i suoi capelli mossi in una coda con l'elastico colorato. Per avere un look molto originale su una pettinatura si potranno applicare anche due elastici sovrapposti. Finalmente è arrivato il momento per scegliere e realizzare dei nuovi tagli di capelli. Inoltre si potranno applicare tanti accessori sulle pettinature.