I tagli corti saranno di tendenza nell'estate 2020. Gli hairstyle saranno perfetti sulle chiome lisce, fine, crespe, mosse o ricce. Queste capigliature saranno facili da portare e regaleranno un look molto sbarazzino.

Moda, i tagli corti

I tagli corti della stagione estiva avranno delle linee molto pulite. Per quanto riguarda la tonalità sarà perfetto il biondo platino oppure si potranno realizzare delle meches: quest'ultime renderanno il volto molto più luminoso. Anche i tagli corti scalati saranno richiesti da molte ragazze. In questo caso si potrà creare la frangia laterale e l'immancabile effetto wet.

L'hairstyle in questione sarà perfetto anche su un volto quadrato. Su una chioma corta davanti e lunga dietro un'idea originale sarà quella di realizzare un leggero movimento delle varie ciocche. Un hairstyle liscio sarà ideale per mettere in risalto i lineamenti del viso nel migliore dei modi. Le capigliature corte saranno la giusta soluzione per chi ha i capelli molto folti e difficili da gestire. Se oltre al volume saranno presenti dei ricci afro si dovranno accorciare i capelli ai lati. La proposta in questione sarà ideale su un volto tondo. Sulle chiome grigie o icy si potrà creare una riga laterale molto profonda e il ciuffo andrà accorciato utilizzando del gel. Per un look molto moderno si dovrà optare per dei buzzcut: questi ultimi sono dei tagli rasati, come quello che sta sfoggiando in questo periodo Ruby Rose.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovo taglio si potrà optare anche per una tonalità tutta nuova. Le palette dell'estate 2020 saranno ispirate ai toni freddi come il beige o a quelli caldi come la terracotta e l'acero. Non mancheranno dei look molto più audaci come ad esempio il color block: quest'ultimo è sfoggiato da Billi Eilish e Dua Lipa.

Per una capigliatura molto più luminosa si potrà optare per l'effetto sunkissed e questo sarà abbinato a dei colpi di sole e al balayage ai lati del viso. Il risultato finale sarà molto naturale e sarà perfetto sia su una base chiara, sia su una scura. In questa lunga carrellata non potranno mancare il biondo oro e il biondo ghiaccio con sfumature glicine.

Saranno presenti anche dei colori molto naturali come il bruno e il castano. Il grande protagonista della stagione sarà il blu che potrà essere portato su un taglio lungo o corto. Va sempre ricordato che prima di scegliere la tonalità si dovrà controllare il colore della carnagione.

Altre nuance da scegliere proposte dai saloni

Nei prossimi mesi sarà di tendenza anche il biondo che potrà essere scelto per realizzare il balayage o delle schiariture dai toni leggermente più chiari. Per rinnovare il look si potrà scegliere anche l'ombré: in questo caso i colori dovranno essere perfettamente miscelati per un risultato finale molto omogeneo. Indola ha ideato un biondo con dei riflessi molto naturali e con una progressione delicata: la nuance illumina la capigliatura dalle radici alle punte senza nessuna interruzione.

Invece per avere un contrasto tra tonalità, ad esempio castano e rosso rame, il passaggio da una nuance all'altra risulterà molto più marcato e originale. Questo è il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli corti da mostrare ai parrucchieri nei prossimi giorni. Inoltre non potranno mancare nemmeno tante nuove tonalità, perfette per rinnovare il look.