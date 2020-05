I tagli corti saranno di tendenza nell'estate 2020. Tutti gli hairstyle saranno perfetti per rinnovare il look dopo la lunga quarantena. Le proposte sono state ideate nei saloni più famosi.

Look, i tagli corti

I tagli corti e ricci saranno un abbinamento perfetto da sfoggiare nella stagione estiva. Non serviranno dei boccoli naturali perché questo styling potrà essere realizzato con dei torchons arrotolati. In questo modo anche il classico pixie cut avrà uno stile molto glamour e originale. Per fare tutto questo serviranno una crema modellante e uno spray al sale: dopo avere applicato questi prodotti i capelli andranno asciugati naturalmente o con il diffusore.

Per avere dei ricci più definiti sui tagli corti si potrà utilizzare il ferro e poi si dovrà scompigliare la piega. Sul pixie e sul bob si potrà realizzare la frangia; invece per avere molto volume sulla parte superiore della chioma sarà ideale l'under cut. Compagnia della Bellezza ha creato il natural pixie: la lunghezza risulterà minimal sui contorni e sarà presente un maxi ciuffo. Questo hairstyle sarà perfetto sui volti tondi e rettangolari. Sarà richiesto da molte donne anche il pixie scalato e in questo caso saranno presenti delle ciocche più lunghe ai lati del viso. La Biosthetique ha ideato una capigliatura corta e con una frangetta molto precisa; la versione opposta è quella di Frank Provost che ha realizzato una chioma tutta pettinata all'indietro e con alcuni ciuffi che cadono sul volto per un effetto molto naturale.

La chioma in questione potrà essere sistemata anche casa e si potrà accorciare solamente la frangetta e per la parte posteriore sarà meglio affidarsi al proprio parrucchiere.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si potrà optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il Tequila Sunrise: si tratta di un mix di sfumature rosa, arancione, rosso e giallo.

Questa nuance ricorda un drink tropicale da gustare molto ghiacciato in spiaggia. La tonalità in questione sarà perfetta per regalare alla chioma vivacità, colore e allegria dopo quasi tre mesi di isolamento. Per dare dimensione al colore si dovrà partire da una base aranciata/rosa e dopo si dovrà sfumare molto gradualmente ad una tinta mandarino: quest'ultimo sarà molto intenso e illuminerà la capigliatura.

Il Tequila Sunrise sarà ideale su ogni tipo di lunghezza e anche sui tagli con la frangia. Per realizzare questo colore sarà sempre meglio rivolgersi al proprio salone di fiducia: in questo modo le sfumature saranno precise e il parrucchiere potrà consigliare i vari toni di rosa, giallo e rosso da utilizzare. Ad esempio su un castano cioccolato fondente si dovrà fare prima la decolorazione, altrimenti la nuance sbiadirà e durerà molto poco.

Consigli sulla tonalità

Questa tonalità sarà perfetta su un tono di carnagione caldo; invece su un tono di pelle freddo si dovrà giocare con le sfumature del rosso. Va ricordato che sarà molto importante proteggere i capelli e andranno utilizzati sempre dei prodotti adatti.

La chioma andrà lavata con uno shampoo e un balsamo idratanti e privi di solfati. Una volta alla settimana si dovrà applicare una maschera per i capelli colorati: in questo modo la capigliatura risulterà sana e il colore vivace. Il momento per sfoggiare dei tagli corti è arrivato. Inoltre ci sarà anche il tempo per realizzare una tonalità tutta nuova.