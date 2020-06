Il taglio di capelli corti sarà di tendenza nell'estate 2020. In particolare sarà molto richiesto l'hairstyle sfoggiato ultimamente da Martina Colombari. Ora che i saloni hanno riaperto anche molte altre donne stanno pensando di accorciare la chioma. In questo modo si rinnoverà il look e si elimineranno anche le doppie punte.

Look, il taglio di capelli corti

Con un taglio di capelli corti si accoglierà perfettamente la nuova stagione. Sull'hairstyle della bella Martina sono presenti delle scalature. L'attrice preferisce pettinare la chioma tutta da un lato: invece per lo styling è presente un'onda molto leggera.

Questo taglio di capelli corti è perfetto su un volto ovale e regolare, su quelli magri e anche dalla forma allungata. Va ricordato che invece sarà assolutamente da evitare sui visi quadrati o tondi. Per quanto riguarda la tonalità Martina Colombari ha optato per l'ice-blonde: si tratta di un colore freddo che si abbina perfettamente agli occhi glaciali di Martina. Questo sarà il prossimo taglio da realizzare dal parrucchiere e il look risulterà molto più sbarazzino.

Nuovi colori

Dopo avere rinnovato l'hairstyle si potrà optare anche per una tonalità tutta nuova. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il castano. Per alcune persone questa nuance è monotona, niente di più sbagliato perché nasconde delle sfumature particolari.

Sul castano si potranno realizzare delle schiariture: in questo caso si potrà optare per lo shatush caramello. Va ricordato che la tinta castana durerà molto più a lungo del classico biondo. La nuance tenderà a rendere l'incarnato molto più pallido e quindi prima della scelta si dovrà fare molta attenzione.

Quindi sui volti chiari saranno perfette le tonalità fredde e invece su quelle olivastre saranno ideali quelle più calde. Quando si creeranno delle sfumature per illuminare servirà molta più "manutenzione" rispetto a una tinta uniforme.

Scegliere il colore giusto

Il color cioccolato potrà essere scelto al latte o fondente e queste risulteranno delle nuance mediterranee.

Le tonalità in questione saranno perfette su tutte le basi perché illumineranno la capigliatura: inoltre saranno in grado di creare un contrasto originale con gli occhi chiari. Sarà molto simile anche il castano chiaro che risulterà molto luminoso. Una valida alternativa sarà senza nessun dubbio il caramello: la tonalità in questione sarà ideale sulle basi più scure e creerà delle schiariture molto più intense della sfumatura precedente. Il caramello sarà perfetto sulle carnagioni ambrate. Non si potrà dimenticare nemmeno il nocciola e questo sarà ideale sulle pelle dorata e olivastra. Quest'ultimo regalerà un risultato brillante e molto particolare. Su una base castana per avere dei riflessi rossicci si dovrà optare per il ramato o il mogano.

Sul primo saranno presenti dei riflessi aranciati e sarà perfetto sulle carnagioni chiare e per avere un look fresco; invece il secondo sarà ideale sulla pelle olivastra. Per un hairstyle originale si potrà realizzare il balayage castano-viola invece del classico biondo.