I tagli di capelli medi saranno molto gettonati nell'estate. La chioma in questione regalerà un look molto fresco e sbarazzino. Scopriamo nel proseguo dell'articolo alcune varietà di tagli come il blunt bob, il long bob e lo shag bob.

Moda, tagli di capelli medi

I tagli di capelli medi risulteranno sempre molto versatili. Nei prossimi mesi sarà di tendenza lo shag bob: si tratta di una chioma scalata, irregolare e sfilata. La proposta in questione si adatterà perfettamente a molte tipologie di volto e di capelli. Invece la lunghezza del blunt bob arriverà leggermente sotto il mento e sarà un taglio dritto e ben definito.

Tra i tagli di capelli medi non potrà mancare il long bob la cui lunghezza arriverà alle clavicole. Quest'ultimo potrà essere alleggerito sulle punte o lasciato pieno. La frangia laterale sarà perfetta per completare molti hairstyle: questa potrà risultare scalata o angolata in modo da incorniciare il volto. Le lunghezze medie saranno molto facili e veloci da acconciare. Per realizzare delle beach waves si dovranno creare sui capelli bagnati due trecce laterali. Quando saranno asciutti si dovrà utilizzare uno spray con protezione UV e la pettinatura sarà pronta. Sul long bob si potrà applicare anche un foulard e il look sarà molto romantico. Nell'estate saranno assolutamente da evitare le chiome troppo lunghe e senza movimento.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo hairstyle si potrà scegliere anche una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il biondo e potrà essere scelto in molte sfumature. Sarà richiesto da molte donne il Beach Blond: si tratta di un biondo caldo e dorato che creerà sulla capigliatura un mix di chiaroscuri molto naturali e originali.

Il platino sarà ideale sui pixie cut e regalerà molta luminosità alla chioma e al viso, per un look molto glamour. Le mèches saranno perfette per schiarire i capelli con dei riflessi biondi. In questo caso il risultato finale sarà un biondo scuro multi sfaccettato e andrà adattato in base al colore della carnagione.

Il biondo burro risulterà molto delicato e potrà essere abbinato alle capigliature corte o lunghe. Invece il biondo cenere sarà una tinta a metà tra il biondo freddo e il castano chiaro caldo: questa nuance sarà molto luminosa e regalerà alla chioma un aspetto naturale.

Le tonalità da scegliere continuano

Il Biondo Baby ricorderà il colore dei capelli dei bambini e per realizzarlo si dovrà optare per i babylights. Con questa tecnica si schiariranno delle ciocche molto sottili e queste saranno distribuite in vari punti del capo. Il biondo dorato regalerà alla capigliatura dei riflessi caldi e luminosi: questa tinta sarà a metà tra il caramello e il miele. In questa lunga carrellata non potrà mancare il biondo ramato, e questa sarà una tonalità molto delicata.

Per uno stile originale si potrà optare per il biondo fragola. Invece per giocare con molte più nuance sarà perfetto il degradè biondo: in questo caso le radici saranno più scure e di colore biondo miele, invece le lunghezze saranno più chiare e molto luminose per incorniciare il volto. Questo potrebbe essere il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli di capelli medi.