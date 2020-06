I capelli lunghi saranno di tendenza la prossima estate. Questo hairstyle, sfoggiato anche da Michelle Hunziker, è perfetto per le donne di ogni età.

Look e tagli di capelli lunghi

Sul taglio di capelli lunghi sfoggiato da Michelle Hunziker sono presenti alcune scalature e la riga centrale. Per quanto riguarda lo styling, la conduttrice spesso opta per delle onde molto leggere. Sui suoi capelli color cenere, Michelle Hunziker ha realizzato delle sfumature bionde molto chiare (in particolare sulla parte frontale dell'hairstyle), che si adattano perfettamente alla sua carnagione. Questo colore è l'ideale per chi ha qualche capelli bianco, perché in questo modo si noteranno molto meno durante la fase della ricrescita.

Anche Michelle ha approfittato del lungo lockdown per fare crescere i capelli sulla parte anteriore, per cambiare look rispetto alla frangia sfoggiata l'anno scorso per un lungo periodo. Anche i capelli mossi con la frangia liscia sono un hairstyle molto originale.

Le beach waves

Nei prossimi mesi estivi saranno molto gettonate le chiome con le beach waves, delle onde leggere che regalano alla capigliatura volume e un effetto naturale. Possono essere sfoggiate in ogni occasione e nella realizzazione le onde non devono mai essere perfette, ma con uno styling spettinato. Anche sulle chiome lisce si può realizzare l'effetto mosso, basta utilizzare dei prodotti texturizzanti e la piastra a forma arrotondata.

Ultimamente Chanel ha riportato di tendenza il mezzo raccolto, molto veloce e facile da realizzare, che regala uno stile elegante e romantico. Il mezzo raccolto è perfetto sulle capigliature medie e lunghe. Per creare la pettinatura basta raccogliere nella parte superiore del capo una porzione di capelli e creare una coda di cavallo o uno chignon.

Successivamente si deve passare la piastra a forma arrotondata (o un ferro arriccia capelli) sulle ciocche di capelli sciolti. Un'idea originale può essere quella di fissare lo chignon o la coda con un accessorio. Un abbinamento perfetto sono i capelli mossi e la treccia alla francese.

Altri hairstyle e tonalità da copiare

Su una capigliatura già mossa basta fissare le onde con uno spray al sale marino. Le onde sono perfette anche su un bob corto asimmetrico, basta utilizzare una mousse texturizzante e asciugare il tutto con il diffusore. Su una chioma di questo tipo si può creare uno chignon basso e spettinato, dallo stile molto sbarazzino. Per realizzare lo chignon si deve fare una riga centrale e raccogliere tutti i capelli. Ai lati del volto bisogna lasciare alcune ciocche che andranno a incorniciare il viso.

Le beach waves possono essere abbinate anche a delle tonalità molto accese. Nei prossimi mesi sarà di tendenza la tinta tequila sunrise, infatti i vari boccoli vengono messi in risalto grazie alle varie sfumature.

Non potranno mancare nemmeno le schiariture o i colpi di sole. Sui capelli castani e fini si possono realizzare dei colpi di sole leggermente più chiari della tonalità di base. Per avere un look originale si può optare per delle tinte contemporanee, quindi via libera a il blu, il viola, il rosa e il lilla.