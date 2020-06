I tagli di capelli medi saranno di tendenza nell'imminente estate 2020. Si tratta di hairstyle molto facili da gestire che sono stati ideati dai parrucchieri più famosi del mondo. I tagli di capelli medi regaleranno un look molto glamour in ogni occasione. Ultimamente Aldo Coppola ha realizzato un carré corto in stile anni '70. Invece Salvo Ferretti ha optato per un natural lob: si tratta di un caschetto di media lunghezza perfetto per ringiovanire il viso. Sui tagli di capelli medi si potranno creare delle scalature e si potrà optare per una tonalità ambrata. Rossano Ferretti ha rinnovato le capigliature di Kate Middleton e Jennifer Lawrence.

L'ultima sua creazione è una chioma molto vaporosa e originale. Gli hairstylist di Elgon hanno realizzato un'acconciatura ondulata e con la riga laterale. Ferretti ha proposto un caschetto corto con la frangia: quest'ultimo sarà perfetto su un volto tondo. Wella Mitu ha realizzato un taglio con un bel movimento e come nuance ha optato per un castano molto luminoso. Il carré lungo e ondulato sarà perfetto su tutti i tipi di capigliatura e anche per le donne di tutte le età. In questa lunga carrellata non potrà mancare nemmeno il bob con un maxi ciuffo laterale e il tutto di colore biondo platino. Aldo Coppola ha creato un carré lungo la cui lunghezza sfiora le spalle: per completare l'hairstyle è presente una riga centrale.

Maniatis Paris ha optato per un carré alla francese di colore castano.

Le mèches laterali

Dopo un nuovo taglio si può optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi saranno di tendenza le mèches laterali in stile anni '90. Anche per Geri Halliwell ai tempi delle Spice Girl le mèches erano il tratto distintivo.

Ultimamente anche Kim Kardashian e Jennifer Lopez hanno optato per questo look; invece Dua Lipa l'ha copiato in una forma molto più estrema e originale. Per chi non conoscesse questa proposta si tratta di due grossi ciuffi laterali tinti in una tonalità a contrasto o che sia in grado di fare risaltare il colore naturale.

Ad esempio Geri Halliwell sfoggiava le mèches laterali bionde e il resto della chioma era arancione ginger e rosso acceso. La nuova versione estiva delle chunky highlights prevede delle sfumature neon e pastello: in questo modo il look finale risulterà molto più fresco e moderno. Jennifer Lopez per la sua capigliatura ha optato per delle ciocche leggermente più spesse dei classici colpi di sole. In questo caso le ciocche bionde della cantante sono in contrasto con il suo castano naturale dei capelli.

Le proposte da copiare continuano

Invece sui capelli di Kim Kardashian sono presenti delle mèches beige-castane e sono meno in contrasto con la sua capigliatura nera. L'obiettivo finale delle chunky highlights è quello di regalare luminosità ai capelli.

Per un effetto più shock si può copiare Dua Lipa. In questo caso oltre alle ciocche frontali sono state colorate anche altre ciocche laterali. Quest'ultima proposta è perfetta su un caschetto o un bob. Un'idea originale può essere quella di realizzare le mèches anche su tutta la frangia e in questo modo il volto sarà perfettamente incorniciato. Questo è il momento perfetto per scegliere dei nuovi tagli di capelli medi. Inoltre si potranno creare le famose chunky highlights.