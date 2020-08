I tagli di capelli lunghi sono i grandi protagonisti di questa estate 2020. Tali chiome regalano un look molto romantico e anche glamour alle donne che scelgono di sfoggiarle, in diversi casi si tratta di capigliatura molto pratiche da portare e anche da acconciare.

Moda, i tagli di capelli lunghi

I tagli di capelli lunghi per prima cosa devono essere sani, fluenti e molto morbidi. Per raggiungere tale obiettivo si devono utilizzare sempre dei prodotti adatti. Per quanto riguarda lo styling dei tagli capelli lunghi si può optare per il liscio, ondulato, mosso o riccio. Per completare l'hairstyle si può creare per una frangia importante, inoltre se i lineamenti sono regolari e su un viso tondo si può scegliere una frangia lunga laterale.

Le chiome lunghe scalate sono infatti perfette sui volti rotondi, a triangolo, ovali, a cuore e a diamante. Va ricordato che le varie scalature sono ideali sui capelli spessi e grossi, per creare asimmetria e volume. Invece su quelli fini le sfilature sono perfette per regalare maggiore volume alla capigliatura e devono essere concentrate sulla parte alta del capo.

Le acconciature lunghe, scalate e mosse sono amate da molte donne. Questo styling può essere realizzato anche a casa utilizzando la piastra, il phon o creando le famose beach waves.

Nuove chiome

Ultimamente la modella e attrice statunitense Kaia Gerber ha rinnovato il proprio look e ha sfoggiato un nuovo taglio. La giovane ha mostrato la sua nuova chioma in una foto pubblicata in vari social, ottenendo moltissimi like da parrucchieri famosi e anche dalla truccatrice di Lady Gaga.

Kaia ha realizzato un bob scalato con un ciuffo laterale molto importante. La chioma in questione è perfetta su ogni tipo di lineamento. Inoltre ha creato anche una riga bassa e per quanto riguarda lo styling ha optato per l'effetto spettinato. Va ricordato che prima di qualunque scelta è sempre meglio chiedere un consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Nuovi colori

Kaia Gerber - dopo avere realizzato un nuovo taglio - ha anche deciso di abbandonare il suo colore castano e ha scelto la tonalità bionda. Il suo hairstylist è stato molto abile, perché ha creato una nuance non troppo fredda e nemmeno troppo calda. In questo caso le punte risultano sfumate più chiare e con la radice scure.

L'abbinamento in questione regala alla capigliatura un risultato molto naturale e fresco. La tinta è stata fatta a regola d'arte e crea un contrasto molto gradevole con le sopracciglia scure. Tale tonalità risulta essere ideale per mettere in evidenza anche gli occhi marroni della top model famosa in tutto il mondo. Passare da un colore scuro al biondo stravolge il proprio look, ma regala uno stile molto glamour.

Insomma, questo pare essere il momento più indicato per sfoggiare dei nuovi tagli capelli lunghi, ma anche per realizzare il bob biondo.