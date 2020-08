Molti tagli di capelli saranno di tendenza nell'autunno 2020. Risulteranno molto gettonate le chiome corte, medie e lunghe. Le varie proposte potranno essere sfoggiate dalle donne di ogni età. Molte capigliature risulteranno particolarmente sbarazzine e renderanno il volto più giovane.

Look, i tagli di capelli

Tra i tagli di capelli da prendere in considerazione ci sarà il caschetto scalato al contrario: quest'ultimo è stato visto sulle passerelle di Chanel. La lunghezza di un taglio pari arriverà fino a metà collo e si potrà creare la riga centrale.

Non potranno mancare nemmeno i Tagli di Capelli corti e in particolare il pixie cut riccio.

Saranno amate da molte ragazze anche le chiome lunghe: invece sui capelli corti o medi si potranno applicare le extension, per un look invidiabile. Lo styling dei capelli XXL risulterà molto naturale e quindi la piastra e il phon andranno utilizzati molto meno. Sulla chioma in questione si potranno creare anche molte scalature, che regaleranno un bel movimento al tutto. Per combattere il grigiore autunnale si potrà optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il biondo cenere e per osare sarà perfetto il biondo fragola. Saranno amati da molte donne anche il moka e il castano cioccolato.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si potrà scegliere con molta attenzione anche una nuova tonalità.

Nei prossimi mesi saranno di tendenza i capelli biondi con le radici scure. L'ultima a optare per questa nuova tendenza è stata Kaia Gerber, che ha realizzato un caschetto di colore biondo con le radici castano caramello.

La tonalità bionda potrà essere scelta in diverse sfumature, le quali risulteranno molto morbide.

La prima celebrità a scegliere la nuance in questione è stata Emily Ratajkowski: la modella a inizio estate ha sfoggiato una chioma chiara con le radici naturali. Emily ha optato per una versione molto soft dello shatush biondo.

Altre proposte da scoprire e consigli

Invece Miley Cyrus nel video della sua ultima canzone sfoggia un mullet: si tratta di un taglio corto, sul quale sono presenti molte scalature.

La tinta bionda e le radici castane regalano subito un tocco alternativo a questo hairstyle che non passa di certo inosservato. Le lunghezze bionde e le radici scure avranno bisogno di pochissimi ritocchi: quindi gli appuntamenti dal parrucchiere saranno ogni 2-3 mesi. Però regolarmente si dovranno utilizzare dei prodotti per nutrire in profondità la chioma e, una volta a settimana, si dovrà applicare una maschera colorata. In questo modo la tonalità risulterà sempre brillante.

Insomma, l'autunno può essere il momento perfetto per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli e per quanto riguarda la tonalità si potrà optare per il biondo con le radici scure.