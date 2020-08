Il taglio di capelli di tendenza in questa estate è il french bob. Questa lunghezza è la giusta via di mezzo per le eterne indecise. L'hairstyle risulta molto versatile, pratico e comodo da portare.

Moda, il taglio di capelli

Questo taglio di capelli regala anche un look molto fresco e sbarazzino. La lunghezza del french bob arriva al mento e per quanto riguarda lo styling può essere portato liscio o mosso. Il taglio di capelli in questione può essere personalizzato in base alla forma del volto. Ad esempio su un viso lungo si possono sfoltire leggermente le ciocche frontali; invece su quelli rettangolari o quadrati si possono realizzare delle scalature.

Il french bob è molto amato anche dalle celebrità e sono state proprio loro a farlo diventare di tendenza. La chioma è stata scelta dalle attrici più giovani fino alle icone del cinema. L'hairstyle è perfetto anche per ringiovanire il volto: ecco spiegato il motivo della scelta di molte over 40. Ad esempio anche January Jones e Naomi Watts sfoggiano entrambe un bel french bob biondo e molto luminoso. Anche la top model Bella Hadid ha optato per questa chioma e la porta liscia o mossa. Inoltre, anche Kaia Gerber ha rinnovato il suo look e ha realizzato la capigliatura in questione che le regala uno stile molto sbarazzino.

Rimedi naturali

Utilizzare lo shampoo è sempre molto importante, però almeno una volta alla settimana si possono utilizzare dei prodotti naturali.

In questo modo i capelli risultano ovviamente puliti, idratati e soffici. I prodotti completamente naturali costano moltissimo e quindi si può optare per altri metodi molto più economici e molto validi ugualmente. La chioma può essere lavata tranquillamente con il bicarbonato di sodio: quest'ultimo può essere utile per pulire la casa e anche la capigliatura perché è un detergente naturale.

Un cucchiaino di bicarbonato di sodio va sciolto in un bicchiere di acqua tiepida e poi si può cospargerlo sul capo. Massaggiare molto bene la cute e poi risciacquare il tutto: in questo modo i capelli risultano morbidi e puliti. Va ricordato di non utilizzare troppo spesso il bicarbonato perché la cute si potrebbe danneggiare.

Altri prodotti da poter utilizzare

Anche il succo di limone contiene molte proprietà che possono essere utilizzate per la cura della chioma. Per prima cosa è uno schiarente naturale e inoltre riesce a rimuovere perfettamente il grasso dai capelli. Basta spremere un limone e mescolarlo con dell'acqua tiepida. A questo punto applicare il mix sulla testa, massaggiare e successivamente risciacquare: i capelli risulteranno puliti e molto lisci. La maionese è composta da olio, uova e limone ed è perfetta per una profonda idratazione, morbidezza e pulizia della capigliatura. Aggiungere un po' di maionese in una tazza di acqua tiepida e mescolare il tutto e poi si può procedere come per gli altri prodotti.

Questo potrebbe essere il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli. Inoltre si possono utilizzare dei prodotti naturali per lavare la capigliatura.