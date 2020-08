Il taglio a caschetto sarà il grande protagonista dell'autunno 2020. L'hairstyle in questione è perfetto per rinnovare il proprio look. Questa chioma regalerà uno stile molto moderno e sarà perfetto per non passare inosservate.

Moda, il taglio a caschetto

Il taglio a caschetto è sfoggiato anche da molte celebrità. Ad esempio Anna Wintour porta questa capigliatura da oltre 50 anni. Il taglio a caschetto di Alessandra Amoroso risulta netto e liscio: inoltre per completare il tutto Alessandra ha optato per una frangia che le incornicia il volto. L'hairstyle sarà perfetto sui capelli fini perché regalerà volume e movimento.

Per quanto riguarda la tonalità la cantante ha optato per le radici scure e le lunghezze più chiare. Ultimamente Kaia Gerber ha realizzato un bob scalato, simmetrico e di colore rosa. Inoltre la capigliatura appare sfoltita e in questo modo il look risulta molto sbarazzino. Nella stagione autunnale questa chioma potrà essere sfoggiata nella versione messy. Kylie Jenner ha creato un caschetto liscio, simmetrico e con la riga centrale, per uno stile molto elegante. Questa chioma si adatterà perfettamente a ogni tipo di lineamento.

Altri look da copiare

Invece Lucy Boyton ha optato per un caschetto con la riga laterale e di tonalità bionda. Lucy sta valorizzando l'hairstyle con delle forcine, mollettine o creando l'effetto mosso.

Molte volte avere un caschetto non significa avere una chioma corta e Paola Turani ne è la dimostrazione. La modella sfoggia un lob e in questo caso la lunghezza arriva sotto le spalle. Questa capigliatura sarà perfetta per metterla velocemente in piega o anche piastrarla senza metterci molto tempo.

Scegliendo la chioma di Paola Turani si potranno realizzare anche molte acconciature: quindi via libera con le code di cavallo o le trecce. Anche il caschetto lungo in questione regalerà volume ai capelli e incornicerà il viso nel migliore dei modi. Tutte queste proposte saranno da prendere in considerazione e potranno essere realizzate nell'autunno 2020.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovo taglio si potrà optare per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi saranno di tendenza le schiariture e queste saranno realizzate con tinte pastello o neon. Con il Dip Dye si creeranno delle schiariture solamente nella parte finale delle lunghezze. In questo modo il look non verrà stravolto. Invece con le Shadow Roots le radici saranno scure e le lunghezze di una tonalità a contrasto. Con l'Half and Half sotto ai capelli ci sarà una tonalità e sopra un'altra: questo hairstyle risulterà molto originale e ricorderà gli anni '90. La chioma in questione è stata sfoggiata anche da Dua Lipa. Con l'E-Girl hair le schiariture saranno realizzate solamente sulla parte frontale.

Le schiariture potranno essere anche a contrasto con le radici di colore neon e le lunghezze neutre. Ormai è arrivato il momento per realizzare un taglio a caschetto. Inoltre si potranno creare tante nuove schiariture sulla chioma, per un look irresistibile.