Il taglio di capelli più di tendenza di questa estate 2020 è quello di Alessandra Amoroso. La cantante sta sfoggiando un caschetto di colore biondo. L'hairstyle regala ad Alessandra un look molto fresco e sbarazzino.

Moda, il taglio di capelli

Il taglio di capelli di Alessandra Amoroso è molto versatile e anche elegante. Questo caschetto risulta liscio e ordinato: inoltre la sua lunghezza arriva leggermente sotto il mento. Sul taglio di capelli in questione è presente una frangia liscia la cui lunghezza arriva leggermente sopra le sopracciglia. Questo dettaglio è perfetto per mettere in risalto lo sguardo della cantante salentina.

Il bob corto in questione è ideale per tutte le donne e in particolare se i capelli sono fini: in questo caso creerà molto volume al tutto. Va ricordato che il parrucchiere troverà la lunghezza più adatta in base ai lineamenti del volto. Va ricordato che i capelli mossi possono gonfiarsi e quindi è meglio utilizzare la piastra.

Consigli da seguire

Se una donna è indecisa all'inizio si può realizzare un bob con dei ciuffi lunghi ai lati del viso e poi successivamente si può creare la frangia. Invece su una chioma mossa o riccia è sempre meglio sfoltire la capigliatura: in questo modo fare la piega sarà molto più semplice. Per quanto riguarda la tonalità del bob di Alessandra le radici risultano più scure e il resto delle lunghezze è di colore biondo ghiaccio.

Questo abbinamento regala molta tridimensionalità e movimento alla chioma. Quindi si può realizzare il caschetto e restare del proprio colore naturale o optare per una nuova tonalità. Per restare il più vicino possibile al proprio colore naturale ci sono alcune soluzioni da prendere in considerazione.

Su una base castana è perfetto il Chocolate Cake, sui capelli biondi è ideale l'Honey Blonde e sulle chiome rosse si può optare per il Burgundy. Per mantenere la nuance sempre brillante si devono utilizzare regolarmente dei prodotti adatti per i capelli colorati.

Decorazioni per la chioma

Dopo avere realizzato un nuovo taglio e scelto una nuova tonalità si può optare anche per degli accessori da applicare sui capelli.

Per abbellire le varie acconciature estive sono ideali anelli, perline, conchiglie, charms ed elastici. Tutte queste decorazioni sono perfette per essere sfoggiate in spiaggia, per lo shopping o una passeggiata. I piercing per i capelli possono impreziosire dei semi raccolti, trecce, code o chignon. Anche Christina Aguilera, Ariana Grande e Shay Mitchell amano questo tipo di accessori. Non va dimenticata nemmeno Chiara Ferragni che ha realizzato dei codini con dei microelastici colorati. Il momento per scegliere un nuovo taglio di capelli è questo. Inoltre si possono applicare molti accessori sulla chioma, per un look sbarazzino e fresco.