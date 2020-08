Il taglio capelli corti è di tendenza in questa estate 2020. In particolare è molto gettonata la chioma di Emma Marrone. Questo hairstyle risulta molto naturale e inoltre è perfetto per ogni occasione.

Look, il taglio capelli corti

Sul taglio capelli corti di Emma Marrone sono presenti delle scalature. Per completare il tutto la cantante ha optato per il ciuffo e questo lo sistema da una parte del capo o dall'altra. Lo styling di questo taglio capelli corti è molto naturale perché la cantante lascia asciugare la chioma naturalmente al sole. Inoltre, sulla capigliatura sono presenti delle schiariture che regalano colore e movimento all'hairstyle.

Emma sta sfoggiando questa chioma durante le sue vacanze a Capri. La capigliatura in questione è perfetta per le ferie, perché si possono lasciare nel cassetto il phon e la piastra e optare per il proprio mosso naturale. Per definire i vari boccoli si può applicare sui capelli bagnati una crema adatta che elimina il crespo. Invece sulla chioma asciutta è ideale uno spray texturizzante all'acqua salata per creare le famose beach waves.

Acconciature per la montagna

Anche per una vacanza in montagna si possono scegliere vari tipi di acconciature, per un look molto glamour. Se le ferie sono all'insegna del trekking le varie pettinature devono essere molto pratiche. Invece, se sono previste passeggiate in paese, si può optare per delle proposte un po' più elaborate.

Le trecce sono perfette in ogni momento della giornata e sono adatte anche per le varie escursioni in alta quota. La coda con treccia è molto facile da realizzare: in questo caso si crea una coda lasciando due ciocche libere da trasformare in trecce ai lati del volto. Successivamente quest'ultime vanno fermate alla base della coda.

Le proposte da copiare continuano

Un'idea originale può essere quella di creare una coda bassa e lasciare libere due ciocche laterali. Quest'ultime poi vengono appuntate con delle forcine proprio alla base della coda e in questo modo si creano degli intrecci molto particolari. Si può realizzare una treccia partendo dalla fronte e poi il resto dei capelli vengono raccolti in una coda di cavallo.

Inoltre si può lasciare la chioma sciolta e con due ciocche laterali si può creare un torchon: questo va intrecciato e fermato dietro. Sono amanti delle vacanze in alta quota anche Lady Gaga, Alena Seredova, Paris Hilton, la famiglia Trussardi-Hunziker e Jessica Alba. Tutte queste celebrità sfoggiano dei look molto glamour anche per una semplice passeggiata. Finalmente è arrivato il momento più indicato per sfoggiare un nuovo taglio capelli corti. Inoltre per le tante attese ferie in montagna si possono realizzare diverse acconciature.