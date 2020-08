Il taglio capelli medi è molto gettonato in questa estate 2020. In particolare è di tendenza la chioma sfoggiata recentemente anche da Carolina Crescentini. L'attrice ha mostrato il nuovo hairstyle su una foto pubblicata in un social. Questa capigliatura le regala un look molto fresco.

Moda, il taglio di capelli medi

Sul taglio capelli medi che porta Carolina Crescentini sono presenti delle scalature che regalano un bel movimento al tutto. Inoltre sul davanti sono presenti dei ciuffi più corti che incorniciano il volto. Per quanto riguarda la tonalità su questo taglio capelli medi sono stati realizzati dei piccoli colpi di sole, che regalano molta luminosità a tutta la figura.

L'hairstyle in questione è perfetto sui volti ovali, regolari o lunghi; invece questa chioma non è adatta per i lineamenti troppo mascolini. È comunque sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia: in questo modo lui troverà sempre la soluzione più adatta e il risultato finale sarà ottimo.

Accessori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio o acconciatura si possono applicare anche degli accessori. Le varie proposte sono state viste sulle passerelle di moda.

Per ricordare gli anni '50 si può optare per una fascia fantasia o a tinta unita. L'accessorio in questione è perfetto sui capelli lunghi o corti, per un look molto sbarazzino.

Il cerchietto bombato è di tendenza in ogni stagione e può essere liscio o con delle applicazioni.

In questa lunga carrellata non può mancare il turbante. Questo accessorio è ideale per valorizzare nel migliore dei modi un viso abbronzato o può essere utilizzato per abbinare un paio di orecchini dorati.

Lo scrunchie può essere applicato su una coda bassa, alta, su un mezzo raccolto o l'half bun: questo può avere delle tonalità audaci e delle taglie sproporzionate.

Le proposte continuano

La bandana regala un look molto ribelle, è perfetta per non passare inosservata. L'accessorio in questione è ideale per coprire tutta la testa e quindi è perfetto per la spiaggia. I colori più gettonati sono il blu notte e il lime; invece Dior ha optato per dei disegni molto grafici e originali.

La rivelazione della stagione è senza nessun dubbio il cappello da pescatore e può essere abbinato al costume o a una t-shirt. Prada, Fendi o Dior hanno ideato delle stampe monogram. Anche molte celebrità sfoggiano il cappello da pescatore in varie occasioni.

Per impreziosire un'acconciatura sono ideali le mollette in stoffa, logate, XXL, con paillettes o stile forcina. Sulla capigliatura la molletta deve risultare sempre in bella mostra. Questo accessorio può essere utilizzato per trattenere la chioma lateralmente, per pinzare i mezzi raccolti o chiudere delle trecce. Prada, Dior e Gucci hanno fatto sfilare diverse modelle che sfoggiavano mollette con maxi logo e monogram.

Insomma, questo pare essere il momento giusto per sfoggiare un taglio capelli medi e molti accessori.