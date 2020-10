Il taglio capelli corti sarà molto gettonato nell'autunno-inverno 2020-2021. Più precisamente si tratta del caschetto sfoggiato da Matilde Gioli. L'attrice cambia molto spesso il suo hairstyle e di conseguenza propone sempre nuove tendenze da copiare.

Look, il taglio capelli corti

Il taglio capelli corti in questione può essere portato dalle donne di ogni età. Matilde Gioli ultimamente ha realizzato un caschetto pari e inoltre per completare il tutto ha creato una frangetta molto corta. Quest'ultima è perfetta per mettere in risalto gli occhi. Un bob così geometrico può essere abbinato a un volto perfetto come quello dell'attrice.

Per quanto riguarda la tonalità su questo taglio capelli corti sono presenti delle sfumature violacee create su tutta la lunghezza. Matilde nella serie televisiva "Doc-Nelle tue mani" sfoggia uno chignon basso e con la riga in mezzo. Invece durante l'ultima Mostra del Cinema di Venezia portava i capelli corvini con lunghe trecce.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovo hairstyle si può scegliere molto tranquillamente anche una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il pumpkin spice hair: si tratta di un balayage dai toni caldi che ricorda i colori della zucca e della cannella. Inoltre grazie alle sfumature rosse e arancioni regala multidimensionalità alla chioma e illumina il volto.

Va ricordato che per mantenere le lunghezze sempre brillanti si può utilizzare un trattamento gloss sigillante. Per quanto riguarda il castano hot chocolate si tratta di una nuance molto intensa, perfetta per le lunghe giornate fredde e piovose. Per avere dei capelli lucidi si consiglia di utilizzare il gloss tra una colorazione e l'altra.

Altre tonalità da copiare

La tonalità muple spice hair è ispirata allo sciroppo d'acero e si tratta di un colore biondo caldo. Questa nuance crea sui capelli molta profondità. Per quanto riguarda i colori del tè si possono scegliere molte sfumature. Ad esempio il white tea è un biondo freddo che contiene delle note perlate; invece il chai tea è creato dal mix di miele e rosso.

Il black tea è un tè nero molto profondo e intenso. Sulla tonalità in questione sono presenti dei riflessi rosso scuro che donano luminosità alla capigliatura. In questa lunga carrellata non possono mancare il biondo avena, il biondo grano, l'orzo e il biondo burro. Per avere sempre un colore brillante si devono utilizzare sempre dei prodotti adatti. Quindi sono indicati lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati. Questo è il momento perfetto per rinnovare il look e scegliere un nuovo taglio capelli corti. Inoltre si può optare anche per la nuovissima tonalità white tea.