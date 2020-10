Il taglio capelli medi di tendenza nell'autunno-inverno 2020-2021 sarà quello sfoggiato da Cristina Parodi. Questo lob risulterà essere molto versatile ed elegante. L'hairstyle potrà essere screenshottato e portato dal coiffeur per essere copiato.

Look, il taglio capelli medi

Sul taglio capelli medi di Cristina Parodi sono state create delle leggere scalature e in particolare sulla parte anteriore. Questa non è una vera e propria scalatura, ma la zona anteriore è solamente tagliata più corta. In questo modo il volto viene incorniciato nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la tonalità su questo taglio capelli medi sono state realizzate delle schiariture che assomigliano molto alle classiche mèches.

Il lob in questione è perfetto sui volti ovali o regolari. Invece su un viso tondo è meglio evitare la gradazione e lasciare più lunga la parte davanti. Questo taglio è indicato sia per i capelli ondulati e anche per quelli lisci. La chioma può essere asciugata naturalmente: in questo caso si deve applicare sulle lunghezze un prodotto che crei l'effetto mosso e definisca la texture. Sulle capigliature lisce si può utilizzare la piastra e girare le punte leggermente in su.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo hairstyle si può optare anche per una nuova tonalità. Nell'autunno-inverno 2020-2021 saranno di tendenza il rosso e il rame: queste nuance possono essere scelte in moltissime sfumature originali.

I vari look sono stati ideati dai parrucchieri più famosi. Ad esempio Ash Wella ha proposto un bel colore rosso e questo può essere abbinato alle chiome medie, mosse o lisce. Invece le castane possono illuminare la capigliatura con dei riflessi ramati o ambrati solamente su alcune ciocche. Quest'ultime nuance possono essere accompagnate da una chioma media e scalata: look ideato nei saloni Coppola Stefano Lorenzi.

Regalare molta più luminosità a dei capelli scuri con delle venature rosse è proprio la tendenza dell'anno. I saloni di Parigi Saint Algue hanno realizzato una chioma lucida di colore ramato: per quanto riguarda l'acconciatura hanno optato per una treccia molto femminile.

Altre nuance da scoprire

Per un look originale si può creare una chioma media con la frangia.

Per quanto riguarda la tonalità si può optare per un rosso ramato con schiariture tono su tono. L'hairstyle in questione è stato proposto da Kemon Italia. Il castano ramato risulta essere un colore molto caldo che regala molta luminosità ai capelli. Le chiome lunghe possono essere messe in risalto grazie a un mix di sfumature rosse più scure e sulle punte ondulate si può optare per un ramato dorato. Per rinnovare una capigliatura si possono colorare solamente alcune ciocche di colore mogano. Su una chioma lunga di tonalità castano cioccolato si può optare per un balayage rosso scuro. Il pixie cut può essere ravvivato con delle sfumature rosso rame; invece un bob con la frangia può essere abbinato a una tonalità ramata.

Va ricordato che il rosso è un colore difficile da portare perché ha bisogno di molte cure, ma con i prodotti giusti tutto è molto più semplice. Questo è il momento più indicato per realizzare un nuovo taglio capelli medi. Inoltre si può optare per le tonalità rosse e rame.