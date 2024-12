L'oroscopo del 22 dicembre dice che fra poche ore la Luna transiterà nella casa della Bilancia: questa domenica si presenta "strana", da prendere con le pinze ma da vivere fino in fondo. A grandi linee, l'atmosfera è più equilibrata e con rapporti che si armonizzano. Diplomazia e cooperazione saranno due elementi centrali che subentreranno nel tardo pomeriggio, anche se qualcuno se ne starà ancora sulle sue. Il primo posto nella classifica giornaliera spetta allo Scorpione, che vivrà una domenica gioiosa, mentre il fiacco Sagittario si posiziona all'ultimo posto nella classifica giornaliera.

Classifica e oroscopo del giorno 22/12 segno per segno

Sagittario: 12°. Vi sentirete fiacchi e poco produttivi, per questo languirete all'ultimo posto. Probabilmente, a rendervi così è un malessere stagionale. La stanchezza potrebbe rendere difficile occuparvi delle faccende domestiche o concentrarvi sul lavoro. Ascoltate il vostro corpo: se non state bene, fermatevi e concedetevi un po’ di riposo. Una lunga dormita sarà sufficiente per rigenerare le vostre energie e farvi sentire pronti a ripartire. Non esitate a chiedere aiuto, se necessario. Vi attende un periodo ricco di vivacità, quindi non abbattetevi e fatevi coraggio. Su con la vita!

Capricorno: 11°. Alcune influenze negative potrebbero appesantirvi l'umore, però con la vostra determinazione riuscirete comunque a superare gli ostacoli.

Per chi ha ospiti o familiari a casa, sarà una settimana intensa, fatta di lavoro, pasti da preparare e momenti da gestire. Anche se il vostro sembra essere un Oroscopo complicato, non dovrete mai perdere la vostra naturale forza interiore. È arrivato il momento di affrontare alcune questioni lasciate in sospeso da tempo. Chi deve prendere decisioni importanti su come trascorrere le prossime festività potrebbe finalmente avere l'ispirazione giusta.

Se avete progetti da avviare, provate a pianificarli per il futuro. Chi si occupa di bambini dovrà gestire qualche capriccio, ma con pazienza tutto si risolverà.

Toro: 10°. Sarà una domenica fredda e caratterizzata da una certa tensione. Le settimane a venire si preannunciano impegnative e questa consapevolezza potrebbe causarvi un po' di ansia.

Qualcuno richiederà la vostra attenzione, ma potreste non essere dell’umore giusto per occuparvi degli altri. Provate comunque a mantenere un atteggiamento cordiale, anche se ultimamente vi è difficile affrontare la giornata con energia. Alcuni di voi saranno costretti a uscire per svolgere commissioni importanti, ma lo stress accumulato nei giorni precedenti potrebbe farsi sentire. Desidererete dedicarvi al relax totale, magari guardando la televisione. Per chi deve lavorare, il rientro a casa sarà l'unico pensiero piacevole della giornata.

Acquario: 9°. Avete esagerato con il cibo o la caffeina di recente, forse per compensare lo stress o un senso di disagio interiore. Attenzione a non sovraccaricarvi, perché potreste risentirne durante le festività.

Dedicate la giornata a sistemare la casa o a portare avanti alcune incombenze. Prestate attenzione alle vostre finanze: potrebbe essere il momento di cercare nuove entrate per bilanciare i conti. Non sarà facile seguire una dieta, quindi meglio non imporsi troppi paletti e regole drastiche. Lasciatevi andare, godetevi queste feste senza troppi crucci mentali. Tra pulizie domestiche e conti da controllare, la giornata sarà comunque intensa. Chi ha difficoltà economiche dovrà fare attenzione alle spese superflue.

Leone: 8°. La giornata potrebbe riservare qualche difficoltà, per cui cercate di mantenere la calma. Sarà una domenica monotona. La mancanza di stimoli vi porterà a cercare qualcosa di nuovo per scuotere la vostra routine.

Per chi lavora in proprio, la stanchezza si fa sentire, ma il desiderio di cambiamenti positivi potrebbe essere il primo passo per migliorare la vostra situazione. In amore, la distanza percepita è temporanea e presto tornerà l'armonia. Sarete nervosi e potreste rispondere in modo brusco a chi vi è vicino. Per evitare tensioni, preferirete restare in casa e lontani dalle persone. Verso sera, la situazione migliorerà e avrete modo di riflettere con serenità su alcune questioni, come la gestione delle vostre finanze.

Ariete: 7°. Sarà necessario affrontare alcune faccende domestiche che non possono più aspettare. Anche se la mattinata partirà a rilento, riuscirete a portare a termine tutto quanto.

Nel pomeriggio, un clima più sereno vi permetterà di rilassarvi. Potrebbe arrivare un messaggio o una telefonata inaspettata. Il nervosismo potrebbe mettere a rischio il controllo della situazione. Alcune questioni urgenti non possono essere evitate e richiederanno la vostra attenzione. Tenetevi lontani dalle polemiche, soprattutto online, dove il rischio di scontri è elevato. Date priorità alla serenità personale e mantenete un approccio distaccato nei confronti di ciò che non approvate.

Cancro: 6°. Con il Natale alle porte, organizzatevi per affrontare i prossimi giorni senza stress. Evitate acquisti impulsivi e cercate di sfruttare al meglio ciò che avete già a disposizione. Dedicate un po’ di tempo alle faccende domestiche, così da liberarvi di ulteriori impegni in vista delle giornate successive.

Per quanto riguarda questa domenica, sarà dedicata principalmente all’organizzazione. Annotare i vostri impegni vi aiuterà a ridurre la pressione e gli imprevisti che tanto detestate. Sarete più efficienti che mai. Chi dovrà lavorare potrà comunque approfittare di momenti di calma. Ritorna la voglia di darsi da fare e di ambire al meglio. Nuovi scopi di vita si profilano nel vostro orizzonte astrologico. Se le condizioni lo permetteranno, una passeggiata in compagnia potrebbe essere l’ideale per concludere questa giornata.

Gemelli: 5°. Anche se questa giornata avrà un tono un po’ grigio, il vostro spirito energico non vi abbandonerà. Se non uscirete di casa, vi dedicherete a sistemare e pulire.

C'è fermento nell'aria. Nei prossimi mesi si prevedono cambiamenti significativi, come visite mediche o possibili trasferimenti. Avrete bisogno di mettere in campo le vostre doti creative e il vostro spirito socievole. Un’idea brillante potrebbe nascere all’improvviso, portandovi grande soddisfazione. Non rinunciate al vostro entusiasmo, anche se gli impegni sembrano sovrastarvi. Approfittate di questa energia per organizzare acquisti utili e sistemare ciò che è in sospeso.

Vergine: 4°. Vi sentite più valorizzati rispetto ai giorni passati: ciò vi darà una nuova carica. Un piccolo cambiamento estetico o un momento dedicato al benessere personale potrebbe fare miracoli per il vostro umore, in balia delle stelle.

In amore, le relazioni ritroveranno passione e complicità, quindi non preoccupatevi se avete discusso con il partner. Dei miglioramenti ci saranno anche all'interno della famiglia, mentre il lavoro andrà messo un po' sullo sfondo. Avrete bisogno di ritagliarvi del tempo per voi stessi. La stanchezza accumulata vi farà sentire spossati, con il desiderio di restare a letto più del solito. Potrebbero esserci visite o sorprese durante il weekend, ma la serata sarà perfetta per rilassarvi con un libro, un film o una chiacchierata con persone a voi care.

Bilancia: 3°. Avete affrontato un periodo pieno di impegni, adesso aspettate con ansia che accada qualcosa di speciale. Dovreste fare ancora degli ulteriori sforzi, sia economici che pratici.

Approfittate di questo momento per organizzarvi e prepararvi a un cambiamento che potrebbe portare novità significative. Del resto, l'oroscopo parla di una giornata di revisione, dedicata ai conti, al lavoro o alla ricerca di qualcosa che avete smarrito. Sarà una domenica intensa e frizzante. Forse vi preparerete a sostenere un viaggio o il ricongiungimento con una certa persona. In ogni caso, affronterete tutto con la vostra naturale diplomazia, anche se questo richiederà l'uso di parecchia energia. In ambito sentimentale, le coppie ritroveranno complicità e passione.

Pesci: 2°. Vi dedicherete a preparativi e attività frenetiche, come cucinare o ultimare delle cose in vista delle feste di Natale.

Tra acquisti e preparativi, potreste trovarvi a gestire impegni dell'ultimo minuto. Non affaticatevi troppo: ritagliatevi un momento di relax, magari guardando un film natalizio. Non sovraccaricatevi la mente facendovi degli inutili voli pindarici. In questo periodo dell'anno sognare è lecito, ma fareste meglio ad assicurarvi di mantenere i piedi per terra. La settimana in arrivo sarà intensa e potrete affrontarla al meglio se vi concederete del tempo per ricaricare le energie. Potreste rivedere una certa persona dopo tanto tempo.

Scorpione: 1°. Sarà una giornata piena di gioia e sostanza, ideale per portare al termine gli ultimi dettagli legati alle festività. Potrebbe esserci un'atmosfera densa di desiderio.

Le coppie potrebbero pianificare un viaggio o stilare progetti interessanti, anche se sarebbe meglio non strafare. A volte spingete al limite voi stessi, per questo tendete a sentirvi "scarichi". Se siete single, presto potrebbero esserci novità interessanti in ambito sentimentale, intanto cercate di prendervi cura del vostro aspetto e della salute. Niente è più irresistibile di una persona sicura di sé. Anche se le spese recenti sono state ingenti, potrete affrontare i prossimi mesi con maggiore serenità economica. L’attesa di un evento importante vi riempirà di entusiasmo e ottimismo. In ambito sentimentale, i cuori solitari potrebbero fare incontri interessanti, mentre chi è già in coppia troverà nuovi modi per rafforzare il legame.