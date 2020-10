Il taglio medio scalato sarà molto gettonato nell'autunno. In particolare, ci sarà il wob sfoggiato dalla bella Federica Fontana. Questo hairstyle sarà molto glamour e facilissimo da portare.

Look, il taglio medio

Il taglio medio scalato di Federica Fontana è perfetto per dare un tocco in più a una capigliatura spenta o stressata. Su questo wob è presente la riga in mezzo e un ciuffo lungo: quest'ultimo va a cadere perfettamente vicino agli occhi della conduttrice, in modo da metterli in evidenza. Inoltre, le scalature aiutano a gestire molto meglio i vari volumi delle chiome ondulate naturalmente.

Questo taglio medio scalato è ideale sui volti ovali. Per quanto riguarda lo styling si possono asciugare i capelli da sole a casa e utilizzando solamente il diffusore. In questo modo una donna è pronta per uscire in pochissimo tempo.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio si possono anche scegliere delle nuove tonalità: quest'ultime sono state ideate dai saloni più famosi. Il colore biondo può essere creato in tante varianti fredde. Questa nuance può essere abbinata a dei tagli lunghi o corti; inoltre non possono mancare le frange, scalature e ciuffi grafici. La tonalità bionda regala anche molta luminosità al viso. Le proposte in questione sono state realizzate da Wella. Invece Aveda ha optato per il white tea, per un look molto raffinato.

Si tratta di un biondo candido nel quale sono presenti delle sfumature perlate e riflessi caldi. Il white tea è perfetto sui capelli lunghi. Per quanto riguarda il colore rosso questo può essere abbinato a delle scalature e in particolare sulle punte. Sulle lunghezze si possono creare delle onde leggere, per un effetto molto più corposo.

Altre nuance da scoprire

La tecnica più gettonata è senza nessun dubbio quella del balayage: questo che è in grado di accentuare la luminosità dei riflessi ramati e dorati delle chiome lunghe e medie. Wella ha optato per il rosso Tiziano che regala uno stile molto chic. Anche il castano risulta essere multitono.

In questa lunga carrellata non manca nemmeno il bronde: si tratta di un castano con delle schiariture biondo miele sulle lunghezze mosse. Hairstyle creato da Framesi. Toni&Guy ha realizzato una capigliatura corta e sfilata di tonalità castano scuro. Su questa chioma sono presenti dei ciuffi di colore rosso fuoco o mogano. Mitù ha puntato per delle nuance molto particolari come il rosa, il grigio e il viola. Per avere una nuance sempre brillante si devono utilizzare lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati.