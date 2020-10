Il taglio capelli corti sarà molto gettonato nell'autunno 2020. In particolare sarà richiesto da molte donne quello alla garçonne portato da Anna Foglietta. La chioma in questione sarà perfetta per rinnovare nel migliore dei modi il proprio look.

Look, il taglio capelli corti

Sul taglio capelli corti di Anna Foglietta è presente anche un bel ciuffo. Questo taglio mette perfettamente in evidenza lo sguardo dell'attrice. La chioma è pettinata tutta all'indietro, per uno stile molto glamour e irresistibile. La pettinatura in questione è ideale sui volti ovali, regolari o allungati; invece è da evitare su quelli tondi o larghi.

Durante la Mostra del Cinema di Venezia l'attrice sfoggiava una capigliatura bionda. Poi successivamente aveva tinto i capelli di nero e adesso ha optato per un nuovissimo taglio. Quest'ultimo regala ad Anna un look molto più giovanile. L'attrice è sempre pronta a sfoggiare dei nuovi hairstyle e in tempi molto ravvicinati. In questo modo risulta essere sempre al centro dell'attenzione.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può anche optare per una nuovissima tonalità. Nell'autunno 2020 sarà amato da molte donne il nuovo Pumpkin Spice: si tratta di un rosso molto intenso e con dei toni ramati. La nuance è ispirata alle zucche che vengono riproposte in questo periodo e per la tanto attesa festa di Halloween.

Il Pumpkin Spice è creato dal mix di diversi tipi di rossi. Per adattare il colore alla propria chioma è sempre meglio affidarsi a un bravo parrucchiere. Per raggiungere questa tonalità con i capelli scuri potrebbero servire una o due decolorazioni; invece sulle chiome chiare il processo è molto più veloce.

Il colore in questione può essere abbinato a ogni tipo di lunghezza: quindi via libera con le chiome corte, medie o lunghe. Uno styling ondulato riesce a mostrare perfettamente tutte le varie sfumature presenti.

Consigli da seguire

Questa nuance è adatta alle carnagioni chiare o rosate. Va ricordato che la tonalità ha bisogno di molte cure, perché come tutti i rossi dopo alcuni lavaggi tende a sbiadire.

La soluzione ideale per prevenire questo problema è quella di utilizzare uno shampoo per i capelli tinti o decolorati. Inoltre una volta alla settimana si può applicare una maschera colorata: in questo modo la capigliatura sarà sempre brillante. Oltre a questo è consigliato andare dal parrucchiere almeno una volta al mese. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso per rinnovare il proprio look e scegliere un nuovo taglio capelli corti. Inoltre si può realizzare anche la tonalità Pumpkin Spice.