I tagli di capelli corti ricci sono di tendenza anche in questa estate 2021. Gli hairstyle ricci possono essere sfoggiati dalle donne di ogni età e sono perfetti per ogni occasione.

La chioma in questione può essere difficile da gestire, ma con i giusti accorgimenti tutto può diventare molto più semplice.

Moda, tagli di capelli ricci

Prima di scegliere dei nuovi tagli di capelli corti ricci si devono controllare molto attentamente i lineamenti del volto e la tipologia del capello. Di tendenza c'è il famoso pixie cut e questo è perfetto per mettere in evidenza il volto.

Sulla capigliatura in questione si possono creare delle scalature in vari punti strategici, per tenere a bada i vari ricci e per regalare un bel movimento al tutto.

Per completare l'hairstyle si può aggiungere una frangetta corta e sfilata o un ciuffo lungo laterale. Non possono mancare nemmeno i tagli corti nei quali sono presenti delle rasature solamente da un lato, per un look molto glamour. Si possono scegliere dei tagli asimmetrici, che sono ideali per esaltare i vari boccoli.

Prima di qualunque decisione è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia, per evitare brutte sorprese finali.

Consigli da seguire

I capelli ricci hanno bisogno anche di molte cure perché possono diventare secchi molto facilmente; invece i ricci con dei boccoli molto ampi possono essere fragili, sottili e di conseguenza possono spezzarsi.

Quindi per evitare tutto questo, invece di utilizzare il pettine, i capelli possono essere districati a mano e con un po' di pazienza. Per evitare l'effetto crespo si possono applicare regolarmente degli impacchi sui capelli. I ricci in stile afro devono essere sempre bene idratati, per evitare anche in questo caso l'effetto crespo davvero inguardabile.

Tonalità

Dopo avere realizzato un nuovo taglio di capelli si può scegliere anche una nuova tonalità e di tendenza in questo periodo c'è il biondo fragola: questa nuance è creata dal mix di biondo e rosso. Il biondo fragola può essere abbinato a delle pelli molto chiare e pallide. Invece, per avere un colore sempre brillante, si può applicare sulla chioma una maschera colorata e nutriente.

Anche molte celebrità hanno scelto il biondo fragola: ad esempio Gigi Hadid, Adele, Amy Adams e Nicole Kidman. Per realizzare questa tonalità è sempre meglio affidarsi a un colorista esperto.

Insomma, questo pare essere il momento giusto per rinnovare completamente il proprio look, per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli corti ricci e perché no, anche una tonalità tutta nuova e irresistibile.