Il caschetto corto è tra i tagli capelli più di tendenza in questa primavera 2021. Questo hairstyle è sfoggiato con molta disinvoltura dalla cantante Elodie. La chioma in questione è molto facile da portare e può essere messa in piega in pochi minuti.

Moda, il caschetto corto

Il caschetto corto di Elodie è perfetto per questo periodo. La lunghezza della capigliatura in questione arriva a metà collo e regala un look molto fresco. La cantante sfoggia questa chioma con lo styling liscio o mosso e tutto questo in base alle varie esigenze del momento.

Ultimamente Elodie ha optato per l'effetto wet con la riga centrale: quest'ultimo è perfetto per ridurre il volume in eccesso. Per creare l'effetto bagnato si deve evitare l'uso del gel e preferire una mousse forte. Quest'ultima va applicata sui capelli umidi, per ammorbidire il tutto. Poi per avere una chioma morbida e naturale si può applicare uno spray dall'effetto lucido e bagnato. La capigliatura poi deve essere asciugata all'aria. Per un look molto più originale può essere abbinato anche un make up impeccabile e naturale. La foto con il wavy bob di Elodie in poche ore ha ottenuto 200mila likes. Questo è veramente un momento magico per la cantante: prima aveva lanciato la sua linea di trucchi in collaborazione con Sephora e poi aveva partecipato come valletta sul palco dell'Ariston.

Chiome over 40

Complice anche la bella stagione questo è il momento giusto per rinnovare il proprio look. In questo periodo sono stati ideati dei tagli capelli perfetti per le ragazze over 40. Il direttore creativo di DD The Studio Milano, Davide Diodovich, ha sottolineato che sono di tendenza le frange morbide, leggere e non geometriche.

Molto richiesto anche il medium bob e la sua lunghezza sfiora i lobi delle orecchie. Quest'ultimo addolcisce i lineamenti del volto e mette in evidenza il collo. Di tendenza anche una chioma in stile anni '70, scalata e con la frangia piena. L'hairstyle in questione può essere portato leggermente mosso o liscio. Inoltre questa chioma richiede pochissima manutenzione.

Le capigliature continuano

Si può anche optare per un bob più o meno corto, con molto volume e dallo styling wavy. La riga può essere portata laterale o centrale. Per quanto riguarda la tonalità è ideale l'effetto balayage: con quest'ultimo sono presenti dei riflessi dorati sunkissed, per sottolineare il movimento dei capelli. In questa lunga carrellata non può mancare nemmeno il pixie cut. Su quest'ultimo si può realizzare una mini frangetta, per un look molto più giovanile. La capigliatura è da evitare sui visi squadrati o rotondi. Questo è il momento più indicato per realizzare un bel caschetto corto e scegliere anche dei tagli over 40.